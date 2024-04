Skandalozna izjava Brnabić! Srebrenicu nazvala 'nekim tamo genocidom'. Ovo je gadljivo...

Glavna skupština Ujedinjenih naroda trebala bi 2. svibnja objaviti rezoluciju prema kojom bi 11. srpnja bio Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici i obilježavao bi se svake godine. To pokušavaju osporiti vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj čiji je parlament nedavno podržao izvješće u kojem negiraju sudski utvrđene činjenice o genocidu u kojem su bosanski Srbi ubili osam tisuća Bošnjaka.

Oni tvrde da genocida nije bilo te i da je tamo ubijeno najviše tri i pol tisuće Bošnjaka. Na sjednici UN-a u New Yorku raspravlja se, između ostaloga, i o ovoj rezoluciji. Aleksandar Vučić je podivljao, Slovence je nazvao odvratnima i kaže kako su se svi urotili protiv sirote, male Srbije i da su pritisci strašni. No dodaje da će se Srbija boriti do zadnjeg dana. Srpska delegacija izazavala je i skandal kad je Vučićeva glavna savjetnica snimala njegov govor pa su je upozorili da snimanje nije dopušteno.

Sramotna izjava

Sad se javila i Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine, koja je za Kurir pričala o rezoluciji.

- Mnogi su bili iznenađeno što je Srbija javno rekla da je protiv rezolucije o Srebrenici. Mi ne kažemo iza kulisa da je to nepravda, mi to jasno kažemo. To je njih iznenadilo - tvrdi Brnabić, a onda izgovara gadljivu rečenicu u kojoj genocid u Srebrenici koji su počinili bosanski Srbi naziva 'tamo nekim genocidom'.

- To što su držali nacrt rezolucije u strogoj tajnosti do samoga kraja, to je kršenje procedura UN-a. Tako važna stvar o nekom, kako oni kažu genocidu, se držala u tajnosti. Prijetili su drugim zemljama da postanu kosponzori, imamo to napismeno, te male zemlje su pod užasnim pritiscima - rekla je Brnabić.

Pa je dodala i da će njihovu borbu pamtiti generacije...