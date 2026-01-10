Obavijesti

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump

Grenlandske političke stranke u petak su izrazile jedinstvo u odgovoru na pretenzije američkog predsjednika Donalda Trumpa na veliki arktički otok.

"Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani", navodi se u zajedničkoj izjavi koju je potpisalo pet stranaka u grenlandskom parlamentu Inatsisartutu.

Stranke su pozvale Sjedinjene Države da prekinu svoj "prezir prema njihovoj zemlji" i naglasile da "o budućnosti Grenlanda mora odlučiti grenlandski narod". Trump je u petak ponovio svoje pretenzije na Grenland, rekavši da SAD mora djelovati kako bi spriječio Kinu ili Rusiju da preuzmu kontrolu nad strateški važnim arktičkim otokom. Govoreći novinarima tijekom događaja u Bijeloj kući, rekao je da će Washington "nešto" učiniti u vezi s Grenlandom, sviđalo se to drugima ili ne.

"Jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede", rekao je.

„Želio bih postići dogovor, znate, na lakši način, ali ako to ne učinimo na lakši način, učinit ćemo to na teži način“, dodao je.

Trump je više puta rekao da želi staviti otok, koji pripada saveznici NATO-a Danskoj, pod kontrolu SAD-a, navodeći njegovu stratešku važnost i ono što je opisao kao rastuću prisutnost ruskih i kineskih brodova u regiji. Njegove su izjave izazvale uzbunu jer nije isključio vojnu ili ekonomsku prisilu. Grenland je uglavnom prekriven ledom i ima oko 57.000 stanovnika. Danska vlada odlučno je odbacila Trumpove tvrdnje. Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi američki napad na Grenland značio kraj NATO-a i sigurnosnog poretka nakon Drugog svjetskog rata.

