Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević, šefica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ponovno je u fokusu javnosti nakon što je rekla da njihovi djelatnici ne žele beneficirani staž. Naime, Grba Bujević na HRT-u govorila je o helikopterskoj Hitnoj pomoći, pa je dodala:

- Bilo je puno rečeno o toj temi. Imate puno djelatnika u Hitnoj, koji ne misle da bi trebali dobiti beneficirani radni staž već traže produženje rada. Beneficirani radni staž kao takav u Europi više ne postoji. Mi mislimo da treba tražiti druga rješenja za ispomoć ljudima, da se to možda može drugačije posložiti, gdje bi oni mogli otići kad više ne bi mogli biti - rekla je.

Tko je zapravo Maja Grba-Bujević? Prema podacima iz njezine imovinske kartice, plaća joj iznosi 3800 eura, uz to je zastupnica u Hrvatskom saboru, a iz edukacijske djelatnosti ostvarila je jednokratni iznos od 150 eura. Suprug joj je umirovljenik te od osiguranja mjesečno prima 520 eura. Obitelj Grba-Bujević također ima kredit za koji mjesečno izdvaja nešto više od 96 eura.

Šefica Zavoda za hitnu medicinu posjeduje kuću s okućnicom u Karlovcu, čija je procijenjena vrijednost 172.539 eura, a u suvlasništvu je i kuće s okućnicom u Klenovici, koja vrijedi 159.267 eura. Osim toga, u vlasništvu ima građevinsko zemljište od 97 kvadrata, procijenjeno na 39.816 eura. Suprug Maje Grbe-Bujević vlasnik je BMW-a X3 iz 2004. godine, čija je vrijednost procijenjena na 5308 eura, a sama HDZ-ovka ima štednju u iznosu od 29.048 eura.

Maja Grba-Bujević specijalistica je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te hitne medicine, a nosi i titulu primarijusa i magistrice znanosti. Autorica je jedne i koautorica sedam stručnih knjiga iz područja hitne medicine, a od 2009. godine obnaša funkciju ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Prije toga, Grba-Bujević je radila u Službi za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice Karlovac te Domu zdravlja Karlovac, gdje je obavljala poslove predsjednice Stručnog vijeća, pomoćnice ravnatelja i voditeljice Službe za hitnu medicinsku pomoć.

Za svoj dugogodišnji rad i doprinos u zdravstvu, Maja Grba-Bujević dobila je brojne nagrade. Šira javnost bolje ju je upoznala tijekom pandemije koronavirusa, kada je bila član Stožera civilne zaštite. Ova Karlovčanka, koja je udana i majka jednog djeteta, također je dragovoljka Domovinskog rata, iako o tom dijelu svog života nikada nije javno govorila.