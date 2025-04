Skandalozno! Studenti riječke medicine ocjenjuju kolegice: 'Ova je za silovanje, a ova nije'

Kći mi je jučer poslala link na Reddit objavu u kojoj se spominje postojanje grupe za koju svi znaju, ali nitko o njoj ne priča. Grupa muških studenata ocjenjuje studentice i stavlja ih u kategorije jesu li za silovanje ili ne, rekao je za Net.hr zabrinuti roditelj studentice Medicinskog fakulteta u Rijeci.

- Čak idu toliko daleko da cure nazivaju "silovljiva" i "nesilovljiva" i, kako obično biva u tim situacijama, studentice se boje istupiti jer nemaju screenshotove tih razgovora i boje se osude okoline. Kćer mi je rekla da svi znaju za tu grupu već neko vrijeme, ali ova Reddit objava je prvi javni istup i zato mi je odlučila poslati taj link - poručio je otac.

Šokantna ispovijest korisnice Reddita zgrozila je javnost, tvrdi kako je čula da studenti prve godine medicine imaju WhatsApp grupu u kojoj žene, posebno studentice, rangiraju prema jezivim i krajnje neprimjerenim kategorijama: 'silovljiva', 'ne silovljiva' te 'silovljiva pod utjecajem alkohola ili droge'.

Mnogi su na društvenim mrežama potvrdili slučaj!

- Istina je, potvrđujem. Pročulo se i do viših godina. U pitanju je Medicina u Rijeci. Ne znam zašto to ne prijave, a likovi su debili. Znam da bi da našoj godini nešto takvo odmah otišlo do dekana. Ekipi s prve godine, koliko čujem, je to većinom smiješno. Bio je nedavno sastanak predstavnika godine i njihova predstavnica nije ništa prijavila. Navodno su si mnoge dobre s njima, a ne žele im uništiti budućnost - napisao je jedan korisnik Reddita.

- Istina je i nije se, nažalost, ništa poduzelo osim njihove isprike tim curama/žrtvama tek nakon što su ih one pritisnule da to naprave. Sad s 18 imaju ovakve ideje, kakve će tek imati s 28, 38??? To je po meni za izbacivanje s faksa i zabrana za bilo kakav rad s ljudima, a njihova imena bi se trebala znati javno i na nacionalnoj razini. Na faksu je nažalost bilo aktualno par dana i zaboravilo se…- navodi korisnik Reddita.

Studentice navodno nisu prijavile slučaj jer nemaju konkretne dokaze.