Škaričić: Kad vidim nalaz, onda ga mogu komentirati. Pozdrav!

Umrlo je 16 ljudi, a nitko nije kriv. Možda će ih umrijeti još. Svejedno nitko nije kriv.

Od proboja koronavirusa u Dom za starije i nemoćne u Splitu, život je dosad izgubilo čak 16 štićenika, a inspekcijski nadzor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku utvrdio je da nije bilo nikakvih propusta. Ništa. Kažu da se postupalo sukladno uputama i preporukama nadležnih tijela.

- Tijekom inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je Dom postupao sukladno uputama i preporukama svih nadležnih tijela:Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije te Nacionalnog i Županijskog stožera Civilne zaštite - piše u odgovoru Ministarstva za demografiju Hini u četvrtak.

Tada je još bilo "samo" 14 mrtvih. Već sljedeći dan, u petak, preminulo je dvoje novih korisnika Doma u Vukovarskoj ulici.

Vratimo se na nalaz. Kako navode, sukladno tom nalazu i inspekcijskom nadzoru koji je proveden 10. travnja, utvrđeno je da nisu učinjeni propusti u postupanju zdravstvenih, stručnih i ostalih radnika Doma. Uključujući i već sada notornog ravnatelja Ivana Škaričića.

24sata gotovo svaki dan, po nekoliko puta dnevno, pokušavaju stupiti u kontakt sa Škaričićem. Još od one noći kad su medicinari evakuirali ljude iz doma, a on je pred kamerama nekoherentno pokušavao objasniti što se dogodilo i zašto nisu reagirali deset dana od saznanja da štićenici imaju povišenu temperaturu. Zovemo ga, šaljemo mu poruke, pokušavamo dobiti njegovu verziju priče.

Sveukupna bilanca komunikacije sa Škaričićem je ovakva: Bezbroj neodgovorenih poziva i dvije odgovorene poruke. Jedna kaže ovako: "Poštovani, ne namjeravam istupati u javnosti dok traje istraga". U drugoj poruci, nakon vijesti o inspekcijskom nalazu, ravnatelj kaže: "Poštovani, kad vidim inspekcijski nalaz, onda ga mogu komentirati. Pozdrav!".

Tko je onda kriv za 16 mrtvih? Nije Škaričić, nije osoblje doma, nije splitski Zavod za javno zdravstvo ni liječnica Doma za zdravlje, kaže inspekcija. Dodaju da su korisnici bili primjereno zbrinuti i imali su svu potrebnu svakodnevnu njegu. Doduše, sestre koje su radile u Domu, svjedoče drukčije. Tjednima nisu imale adekvatnu zaštitnu opremu.

Jednom kad i ako Škaričić napokon pristane na razgovor, bit će zanimljivo saslušati njegovo objašnjenje. Kako će ovaj HDZ-ov nastavnik povijesti odgovoriti na pitanje zašto nisu testirali nijednog febrilnog štićenika? I to deset dana. Govorimo o najrizičnijoj skupini ljudi. Kod njih temperatura u vrijeme pandemije koronavirusa predstavlja ozbiljnu, po život opasnu prijetnju.

A onda opet, kako će Škaričić odgovoriti na pitanje zašto su napravili smjenu osoblja u ponedjeljak navečer, dan prije nego što se saznalo da korona divlja splitskim domom? Time su automatski dvije smjene koje rade po 14 dana postale sumnjive na virus.

Naposljetku, što će Škaričić reći kad i ako pristane na razgovor, kad ga pitamo gdje je bila oprema? Gdje su tjednima bile maske i ostala zaštita koju je na kraju pismeno od Stožera i Županije morala tražiti glavna sestra? I ona, usput, zaražena. Završila je na intenzivnoj.

Ne znamo što će nam odgovoriti. Tjednima je bio zabarikadiran u svom selu, u samoizolaciji. Sad je vani, ali svejedno šuti. Kaže da čeka s komentarima dok sam ne vidi nalaz. Jer kako bi inače mogao argumentirano komentirati ono što mu se danima događalo pod nosom, u domu kojeg još uvijek vodi?

Beroš: Policija provodi izvide

Ministar zdravstva Vili Beroš i ministrica socijalne skrbi Vesna Bedeković u petak su na konferenciji Nacionalnog stožera predstavili objedinjeni izvještaj nadzora u Domu za starije u Splitu, koji je sastavljen od izvještaja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske, djelatnika Doma, epidemiologa dr. Bernarda Kaića iz HZJZ-a te dvije inspekcije ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Zaključak svih izvještaja i nadzora, ustvrdili su, je da nitko nije napravio propust tijekom postupanja s korisnicima tog Doma u Vukovarskoj ulici, odnosno da su apsolutno svi postupali u skladu s preporukama.

- Tijekom inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je Dom za starije Split postupao sukladno uputama i preporukama svih nadležnih tijela, odnosno ministarstva socijalne skrbi, zdravstva, HZJZ-a, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije te Nacionalnog i županijskog stožera civilne zaštite. Obiteljska liječnica bila je svakodnevno u Domu, osim vikendom, te je bila upoznata sa stanjem svih korisnika. Utvrđeno je da nije bilo nepravilnosti niti propusta te da su korisnici bili primjereno zbrinuti u skladu njihove primarne dijagnoze, na temelju kojih su mogli imati takve simptome - rekla je Bedeković naglasivši kako svi pružaju maksimalan napor u sustavu socijalne skrbi te se pri tome i sami izlažu riziku zaraze.

A tko je onda kriv što su korisnici, kako je sam ravnatelj Doma Ivan Škaričić (HDZ) rekao, imali 10 dana temperaturu i što je odjednom u jednom danu 50 njih bilo pozitivno na koronu, pitali smo ih. Ministrica Bedeković bez konkretnog odgovora, samo je ponovila već rečeno. I to je bilo to od nje.

- Mogu ponoviti da je proveden nadzor, napravljeno objedinjeno izvješće i sukladno nalazima utvrđeno da nije bilo propusta od strane Doma, koji je pratio sve upute, niti od strane zaposlenika u Domu - rekla je.

Na konkretno pitanje o višednevnoj temperaturi osvrnuo se ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objašnjavajući kako se temperatura kod starijih, teško bolesnih i nepokretnih u Domovima često pojavljuje te da je to normalno i bez korona virusa, kod nekih drugih infekcija, kao primjerice, urinoinfekcije.

- Mijenja im se kateter i to je vrlo često uzrok temperaturi. Svi su oni bili pregledani od strane liječnice koja tamo radi i dodijeljena im je terapija, većina njih je dobila antibiotik. Bili su pregledani i pružena im je skrb. Teško je sad utvrditi zašto im nije dijagnosticiran Covid, poslije bitke je lako biti general. Doktorica je pregledala i očito smatrala da se ne radi o Covid infekciji jer da je posumnjala ne bi dala antibiotik - kazao je Capak.

Pa se uključio i ministar Beroš koji je također naglasio kako je većina bolesnika imala urinarni infekt i određeni refluks.

- Tako da visoka temperatura nije neuobičajena pojava. Izvjesno je da se kod tih bolesnika temperatura i javila i prolazila i to u nekoliko navrata, prema tome nije bila ona temperatura koja se očekuje kod ozbiljnih respiratornih poteškoća koje bi bile uzrokovane Covidom-19 - rekao je dodavši kako se temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Splitu izuzima određena dokumentacija te se vode izvidi o postupanju u samom Domu.

Na opasku da se ne nalazimo u normalnim vremenima pa da je i povišena temperatura kod starijih "normalna" nego da posljednja dva mjeseca živimo s epidemijom u kojoj se od prvog dana naglašava kako je jedan od glavnih simptoma upravo temperatura i na ponovljeno pitanje zašto se onda odmah nije testiralo te korisnike i je li onda krivo resorno ministarstvo sa svojim preporukama, ministrica Bedeković bila je bez odgovora. Šutke je stajala pa je ravnateljica klinike Fran Mihaljević, Alemka Markotić, još objašnjavala kako se kod starijih ljudi temperatura može pojaviti ili ne mora i da je sve to normalno. Naglasila je kako isključivo temperatura ne može u toj populaciji biti jedini razlog za sumnju da je ta osoba bolesna.

- U starijoj životnoj dobi temperatura se može i ne mora pojaviti, čak možete imati osobu sa sepsom ili sa teškom virusnom infekcijom, pneumonijom, a da u starijoj dobi uopće ne morate imati temperaturu. To je stvar kad imunološki sustav ne odreagira. Da biste dobili temperaturu , moraju se izlučiti u našem sustavu nekoliko imunoloških komponenti koje onda utječu na centralni živčani sustav. Stariji ljudi, pogotovo sa kroničnim bolestima, jednostavno nemaju mogućnost u jednom dosta značajnom postotku pokrenuti te mehanizme za povišenje temperature i to mi liječnici znamo da prvo uopće ne mora postojati temperatura kod starijih - vrlo detaljno je objasnila Markotić.

Svugdje u svijetu se pokazalo da su domovi, naglasila je, jedno od najrizičnijih mjesta za unos infekcije. Mogu je unijeti sami pokretni korisnici koji se nisu pridržavali mjera ili djelatnici. No, ulazak virusa u Dom nije niti sporan u ovoj priči. Već reagiranje na vrijeme.

- Puno puta smo ponavljali, da se može onda bi se svaki dan sve ljude testiralo, ali to je nemoguće. Taman da smo ih sve i testirali, ne mora značiti da bi kod svih njih našli niti da ako smo ih ujutro testirali navečer ne bi moglo biti širenja. Ne prejudiciram, ne znam izvješće, ne znam ništa, pokušavam samo objasniti imunološko stanje kod starijih ljudi. Oni kad nama dolaze u kliniku, mi mislimo na urinarni infekt, upalu pluća, gripu kad je sezona, a dalje onda analiziramo da vidimo jesu li druge bolesti ili nisu. Nekad treba po pet, šest dana da se dijagnosticira što je kod takvih ljudi - istaknula je Markotić dodavši kako postoji cijeli niz studija o liječenju gerijatrijskih bolesnika, kod kojih stvari nisu baš jednostavnije kao kod mlađih.

10 minuta su pojašnjavali kako temperatura kod starijih ne mora biti alarm pa se i Beroš opet javio istaknuvši kako je pitanje zašto odmah nije napravljeno testiranje na Covid logično i utemeljeno, ali ponovio nekoliko puta da je to zato što su te temperature bile druge geneze.

- Liječnica je učinila pretrage koje su ukazale da se radi o urinarnoj infekciji i zato je dala antibiotik, nije ordiniran na pamet. I ta bolesnica više nije imala temperaturu. I to je to, nije kod svih izvršeno testiranje na Covid jednostavno jer nisu predominirale respiratorne tegobe. A Europski centar za kontrolu bolesti jasno je propisao elemente kada se treba posumnjati na Covid, a to su značajniji respiratorni simptomi, nedostatak zraka, kašalj... Ovi bolesnici koji su imali temperaturu, nisu imali takve tegobe - ponovio je Beroš.