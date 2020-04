Škaričić pod istragom: Čekali s testom, pustili virus da divlja...

Ivane Škaričiću, gdje si? Zašto ne odgovaraš na pozive i na poruke? Zašto ne podneseš ostavku? Zašto se barem ne praviš da si odgovorna osoba?

To su pitanja koja već danima pokušavamo postaviti još aktualnom šefu Doma za starije u Splitu. Bivši omiški gradonačelnik, po struci arheolog i profesor povijesti, koji je ovaj posao dobio bez natječaja, više od tjedan dana nije progovorio ni riječi. Još od one noći kad je petljao u kameru, a dok su liječnici evakuirali ljude iz doma, od njega nema ni traga ni glasa. U izolaciji je. U ovih nekoliko dana nazivali smo ga nekoliko desetaka puta. Jednom se javio, bojažljivo prozborio da ne daje nikakve izjave i prekinuo vezu. Odgovorio je na samo jednu poruku, rekavši kako ne namjerava istupati u javnosti dok traje istraga. I to je to.

Inače, ovaj ravnatelj županijskih domova za umirovljenike u Splitu i bivši HDZ-ov gradonačelnik Omiša glavna je meta inicijalne istrage Općinskog državnog odvjetništva i policije o proboju korona virusa i zarazi deset štićenika Doma umirovljenika u Vukovarskoj ulici u Splitu. Pri tome, naglašavaju izvori iz istrage, ravnatelju Škaričiću ne ide u prilog to što je od deset inicijalno zaraženih štićenika, što se stanovito vrijeme skrivalo od javnosti, četvero u međuvremenu, nažalost, preminulo. Nagađanja su da bi gospodin Škaričić mogao biti kazneno odgovoran po članku 180. Kaznenog zakona o širenju i prenošenju zarazne bolesti. Zakon tako predviđa kaznu zatvora do tri godine.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Župan koji koči istragu?

U ovoj fazi policijski izvidi idu brzo te je ispitano oko 40 ljudi, neki od njih i telefonom jer su u samoizolaciji ili karanteni zbog zaraze virusom COVID-19. Čini se da je za policijsku istragu vrlo važan izvještaj lokalne epidemiologinje od 9. travnja, koji opisuje sve okolnosti tragičnih događaja u Domu umirovljenika.

Uz to, ispituju se informacije sa sastanaka tzv. Kriznog stožera koji je, s predstavnicima tri doma umirovljenika u Splitu, održavao ravnatelj Škaričić te izvještaji koji su o stanju u splitskim domovima u vlasništvu županije poslani u resorno Ministarstvo socijalne skrbi. Sve u svemu, upućeni tvrde da bi kriminalistička istraga, druga i puno ozbiljnija faza ovog postupka, trebala početi već sljedeći tjedan. U međuvremenu, zaista nije jasno što je funkcija povjerenstva koje je složio HDZ-ov župan Blaženko Boban osim da u nekim segmentima otežava policijsku istragu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Blaženko Boban

Inače, Zdravka Đapić Kolak, glavna sestra u spornom domu, magistra sestrinstva i voditeljica Odjela za brigu o zdravlju, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, trenutno je u bolnici. I ona se zarazila korona virusom.

Ona se 19. ožujka pojavila u TV prilogu, sa Škaričićem i još jednom sestrom. Tom prilikom kazala je kako su poduzeli sve preporučene mjere za pripremu najcrnjeg scenarija. A u slučaju da dođe do takvog razvoja događaja, objavila je kako imaju pripremljenu sobu za izolaciju i sobe za samoizolaciju namijenjene zaposlenicima.

Međutim, glavnu sestru demantira medicinska sestra koja u tom domu radi niz godina.

- Soba izolacije ne postoji, koliko ja znam. Nema je. Koliko znam, ne postoje ni sobe za samoizolaciju. Za to sam saznala s televizije - kaže sugovornica.

Tvrdi da nisu imali ni opreme.

- Imali smo nešto dezinficijensa, koji smo razrjeđivali. Imali smo nešto sitno rukavica, a maski uopće nije bilo.

Nedostatak opreme naknadno je potvrdila i Đapić Kolak. Kazala je da je osobno tražila zaštitnu opremu od županijskog stožera. Dva dana nakon onog priloga poslala je mail stožeru te molila maske, odijela, naočale i kape. Od njih nisu dobili ništa.

Potpuna suprotnost od onoga što je rekla u TV prilogu.

Nadalje, naša sugovornica tvrdi da su, prema preporuci stožera, na dnevnoj bazi morali imati sastanke s upraviteljicom u domu. Medicinska sestra nam kaže da se ti sastanci nisu održavali.

- Taj sastanak, koliko ja znam, nikad se nije održao. Ja za njega ne znam. Ni ja ni ostale kolegice s kojima sam u kontaktu. Možda se ona sastajala sa socijalnim radnicama, ali s nama nije - kaže nam sestra.

A kakvi su uvjeti u domu?

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Oprema kao iz lošeg filma

- Radile smo goloruke, bez ičega, kolege s Hitne dali su maske. Ali džaba je sve to kad smo već danima prije toga bili u dodiru s korisnicima. Nemamo jakne ni skafandere kad po zimi vodimo ljude u bolnicu. Koliko sam puta došla pješke iz bolnice jer nismo imali vozača. Mogla bih se vratiti taksijem i platiti ga iz svog džepa, a kolegice nisam zvala da dođu po mene jer ne smiju napuštati radno mjesto. Sve za svakoga korisnika moramo pisati ručno. Nemamo kompjutor. Potrošili smo više papira nego što valjda košta 20 laptopa. Te žene su satrane. Te ljude treba previjati, dati im jesti, piti, obići ih, okupati, presvući... U Vukovarskoj je nešto moralo puknuti - prepričava nam medicinska sestra.

No Zdravka Đapić Kolak negira navode naše sugovornice.

- Nemojte blatiti jedine koji rade. Imamo apartmane za izolaciju s 12 medicinskih kreveta. Dva apartmana uređena su za osoblje, a na prizemlju su sobe za samoizolaciju. U apartmanima su se zaposlenici i sad odmarali - kazala nam je Đapić Kolak iz bolnice.

'Sve pitajte ravnatelja...'

Tvrdi i da su održavali propisane sastanke.

- Mi u domu i inače svako jutro imamo sastanke. Glavna sestra sa svim sestrama jedinice. Prijavljujem svaki dan sva novonastala stanja liječnici i ravnatelju. Postoji pisani trag, nije ništa izmišljeno - kaže Đapić Kolak.

Zašto u prilogu niste rekli da nedostaje opreme?

- To pitajte ravnatelja - rekla je.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Ivan Škaričić

- Nisam osoba koja može po zapovjednoj odgovornosti neke stvari rješavati, ali kad sam vidjela da bi moglo biti problema, pismeno sam se oglasila. Pisala sam stožeru županije, Ministarstvu socijalne politike - kazuje nam Đapić Kolak. Referira se na mailove kojima je od nadređenih i odgovornih uzaludno tražila zaštitnu opremu.

Ona je uputila i onaj poziv epidemiolozima krajem ožujka, upozoravajući na osobu s povišenom temperaturom. Još nije sasvim razjašnjen razmjer odgovornosti epidemiologa i njihove izostale, odnosno zakašnjele reakcije. Zdravku Đapić Kolak prije nekoliko dana podržali su kolege iz doma. Uputili su javno i potpisano priopćenje u kojem poručuju kako čvrsto stoje uz nju. Glavna sestra splitskog doma zamolila nas je da poštujemo bolest i privatnost te nas pristojno uputila na ljude koji su iznad nje. One koji nam se još ne javljaju na poruke i pozive. Zato smo zatražili odgovore i od Državnog odvjetništva. Objavit ćemo ih kad stignu.

Na početku onog priloga jedna od štićenica nasmijano je progovorila u kameru: “Mi smo ti ovdje zaštićeni kao u zvjerinjaku”.