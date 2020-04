'Župan je odgovoran jer još nije smijenio ravnatelja Škaričića'

Prošlo je punih tjedan dana od kada je korona virus ušao u Dom za starije i nemoćne u Splitu, a ravnatelj doma Ivan Škaričić još uvijek nije smijenjen. Rezultat je to, poručila je predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak, desetljećima duge klasične HDZ-ove politike partijskog uhljebljivanja podobnih umjesto sposobnih.

„Kao što virus nije ušao u dom sam od sebe, tako u njega sam od sebe nije ušao ni ravnatelj Škaričić. Tamo ga je postavio upravo HDZ, kao potpuno nekompetentnu osobu opterećenu aferama, i to bez natječaja. Župan Blaženko Boban je već trebao smijeniti Škaričića, a ne se nadati da će dugotrajna istraga više različitih komisija ovaj slučaj baciti u zaborav. Zbog takvog ponašanja i odugovlačenja mora i sam snositi odgovornost“, rekla je Puljak.

Kako je istaknula, ovakav ishod slučaja koji je uznemirio hrvatsku javnost je nedopustiv. „U bilo kojoj drugoj civiliziranoj zemlji ravnatelj bi već istu večer sam ponudio ostavku, a njegovi je nadređeni prihvatili. Budući da ostavka nije ponuđena, kao čelna osoba Splitsko-dalmatinske županije, institucije zaslužne za postavljanje ravnatelja, upravo je župan Boban sam trebao odmah reagirati, bez odugovlačenja. Kako ni on punih tjedan dana nije reagirao, 'zapovjedna' odgovornost ide i dalje do ministarstva, ministrice i premijera. No svi oni čekaju da se slučaj u javnosti zaboravi“, kazala je Puljak.