Škaru prijavila liječnica kojoj je žrtva ispričala sve o silovanju

Bivši saborski zastupnik HDZ-a i osvajač olimpijske medalje u boksu Damir Škaro uhićen je u srijedu ujutro zbog optužbi za silovanje zaposlenice u Autoklubu Siget, gdje je on predsjednik. Zagrebačka odvjetnica Morana Rabar rekla je Hini da je Škaru prijavila liječnica kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza.

Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.

Rabar kaže da je ona u tom slučaju angažirana kao pomoć žrtvi i Državnom odvjetništvu od kojeg očekuje da će kazneno goniti Damira Škaru.

- Škaro je uhićen jutros, policija je obavijestila žrtvu jer je to dužna napraviti - rekla je Rabar, dodavši da je silovanje bilo jedne subote početkom kolovoza.

U zagrebačkoj policiji nisu željeli govoriti o tom slučaju niti su htjeli potvrditi da je itko uhićen zbog silovanja, uz objašnjenje da se takvi podaci ne iznose u javnost zbog zaštite žrtve. Mediji su objavili da je Škaro, koji je navodno uhićen na ulasku u Hrvatsku iz BiH, za svog branitelja angažirao odvjetnika Krešimira Krsnika koji je Hini kazao da ne može ništa reći i da nema punomoć.

Ispovijest silovane žene u javnost je dospjela zahvaljujući najavi prve ovosezonske emisije 'Provjereno' Nove TV. (maš)

Zaposlenica je za 'Provjereno' ispričala šokantne detalje.

- On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine, ja ću radit što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te. Ja sam dva dana doma plakala. Nisam prijavila odmah zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se desilo, tata je htio da odmah idemo na policiju, ali mene je bilo strah i sram - rekla je za 'Provjereno'.