Uhićen bivši HDZ-ovac Škaro: Radnica kaže da ju je silovao

Damir Škaro (59), bivši saborski zastupnik HDZ-a, osvajač olimpijske medalje u boksu, poduzetnik i predsjednik Autokluba Siget, uhićen je u srijedu ujutro na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine zbog optužbi za silovanje zaposlenice Autokluba, piše Dnevnik.hr i dodaje kako je Škaro ženi, nekoliko sati nakon što ga je prijavila policiji, slao prijeteće poruke i nudio 80.000 eura za šutnju.

Kako piše Dnevnik.hr, Škaro osim hrvatske ima i BiH putovnicu.

Prva ovosezonska emisija 'Provjereno' ovoga četvrtka donosi šokantnu ispovijest zaposlenice najvećeg hrvatskog autokluba koja optužuje svoga šefa za silovanje.

Za nju to je bila radna subota, dan na poslu kao i svaki do tada. Sjedila je, kaže, preko puta šefa. Kada su završili, ustala je i krenula prema izlazu.

Fizički neusporedivo jači od nje, bivši boksački olimpijac, tvrdi ona, nije posustajao u namjeri da dobije što želi, a što se više odupirala, priča da je on bio agresivniji.

- On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine, ja ću radit što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te - prepričala je žena za 'Provjereno'.

Za njega, pak, kažu da uvijek dobije ono što želi, milom ili silom. Kako na društvenim mrežama, tako i u stvarnom životu, Škaro ističe dobre odnose s premijerom Plenkovićem i predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja mu je čak pisala recenziju knjige.

Više od svega ističe ljubav prema Bogu.

Velik broj njegovih statusa na društvenim mrežama vjerskog je karaktera.

- Ja sam dva dana doma plakala. Nisam prijavila odmah zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se desilo, tata je htio da odmah idemo na policiju, ali mene je bilo strah i sram - rekla je za 'Provjereno'.

Čula je da nije jedina. Zaposlenice su, prema saznanjima ekipe 'Provjerenog', nerijetko iz Škarinog ureda izlazile uplakane. Ona tvrdi kako su ga se zaposlenice bojale i dogovarale da zajedno odlaze s posla zbog toga.

Nitko mu se, do ove žene, nije usudio suprotstaviti. A i ona se na to jedva odlučila. Nije mu dugo trebalo, nekoliko sati nakon što je ona izašla iz policije doznao je što se događa, prepričava ona.

Za 'Provjereno' je otkrila kako joj se nakon toga javio, a vrlo brzo, kaže, ponuđen joj je i novčani iznos za šutnju.

Reporter Ivan Čorkalo doznao je gdje je nakon svega otišao Damir Škaro i kontaktirao ga, a cijelu priču pogledajte u emisiji 'Provjereno' u četvrtak u 22:30 na Novoj TV.