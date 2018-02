'Škegro iz sjene vuče poteze, vjerojatno je birao i savjetnike'

Borislav Škegro danas je opet pokazao koliko je i dalje prisutan u hrvatskoj politici, koliko iz sjene vuče poteze i upravlja događajima od nacionalnog interesa, poručio je Mostovac Nikola Grmoja na svom Facebooku.

- Njegova uloga, pritajenog jastreba, uz ulogu općepoznate sove/Kolege, jednostavno je i dalje dominantna. A to je definitivno porazna činjenica. Znači, kao da se baš ništa nije dogodilo. Ni privatizacija ni pretvorba, ni afere, ni Fimi media, ni korupcija, ni Sanader... Sve se opet vrti u krug.

- Most je jedini, ali zaista, budimo iskreni, jedini, koji je od početka ukazivao na tu spregu, na taj začarani krug iz kojeg, eto, danas je jasno, nismo izašli. A kao što je jučer rekao Božo Petrov, mnogi su se podsmjehivali, kada je Most još u travnju rekao DOSTA aferi Agrokor koja se tada rađala. Buknula je u par mjeseci, a posljedice ćemo osjećati tko zna koliko.

- Danas je Borislav Škegro opet imao svoj show time. Baš kao i na svom svjedočenju na istražnom povjerenstvu za Agrokor. Tamo je, prije samo dva mjeseca tvrdio da nije ni znao da se donosi lex Agrokor, jer je bio u SAD-u i nije ga zanimalo što se u Hrvatskoj događa. No, danas tvrdi da zna tko je pisao lex Agrokor! Zna tko je sve konzultiran! Jasno je tko je u ovoj državi meritoran. Škegro. Ne Sabor, ne javnost, ne narod koji će snositi posljedice ovog kravala. Nego Škegro. Važno da je on informiran. To dovoljno govori.

- Vjerujem i da je sudjelovao u odabiru savjetnika, masno plaćenih konzultanata... Baš kao što je sve znao i davne 1999. kada je potpisao državna jamstva Agrokoru od 31 milijun eura. 1999. Todorić je u vrijeme u kojem se teško dolazilo do kredita dobio snažan poticaj države koja je jamčila za obveznice privatne tvrtke, Agrokora! I tada je je prao ruke govoreći kako ništa ne zna jer je bio u inozemstvu, da nema pojma o državnom jamstvu. A bio je potpredsjednik Vlade i ministar financija u to vrijeme kad je i potpisao to jamstvo da bi se pred Povjerenstvom pravio lud i rekao da ne zna tko je odgovoran za stavljanje te točke na sjednicu Vlade. Jasno je da je sve znao i da je najodgovorniji i u tom slučaju - napisao je Grmoja.

Podsjetimo, ekonomist i bivši ministar financija, gostujući u "Točki na tjedan" na N1 televiziji, rekao je da zna tko je pisao lex Agrokor. Škegro je kazao da je Martina Dalić napravila odličan posao, a da su predsjednica i predsjednik Sabora bili obmanuti dezinformacijama koje su se plasirale.

Škegro smatra i da je 140 savjetnika koje je Agrokor angažirao premala brojka, te napominje da njih ne plaća Agrokor nego vjerovnici.