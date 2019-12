Skeju smo znali po ustašluku, a sad i da je prevario MORH

Nemojte se vi brinuti za mene. Ja sam suveren do kosti. Brinite se vi za sebe, rekao nam je Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban" koji je na Općinskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen zbog nezakonitog davanja u podzakup poslovnih prostora koje je dobio od države, a onda ih je iznajmljivao za šest puta veći iznos.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Skejo je državni prostor od 80-ak četvornih metara u Zagrebačkoj ulici u samom središtu Splita, nedaleko od trajektne luke i tržnice, od države dobio u najam 1996. godine za 1400 kuna.

No on je prostor pregradio na dva manja prostora iznajmivši ih za oko 9000 kuna.

Dva prostora su bila u podnajmu od 2009. odnosno 2010. do 2012. godine, iako je Skejo po ugovoru znao da ih bez suglasnosti zakupodavca ne može nikome iznajmiti. Marko Skejo i njegova supruga Jadranka, na čija su imena sklapani ugovori, na taj su način nezakonito stekli protupravnu imovinsku korist od oko 245 tisuća kuna.

- Prostori godinama zjape ovako zapušteni i napušteni. Nekad netko otvori, nakratko uđe unutra, ali ništa se ne događa. Više ljudi dolazilo je kod nas u okolne poslovne prostore raspitivati se čije je to i kome da se jave jer je riječ o vrlo atraktivnoj lokaciji i mnogi bi rado to unajmili. Do sada stvarno nismo znali što je sporno s njima - kazali su nam prodavači u okolnim trgovinama.

Moraju vratiti novac državi

Marko Skejo, domoljub koji na raznim okupljanjima rado uzvikuje "Za Dom spremni" i koji nosi brčiće nalik onima Adolfa Hitlera više puta punio je novinske stupce zbog poreznih dugova te raznih poslova u kojime je ostajao dužan svojim partnerima.

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Splitu, Skejo mora državi uplatiti nešto manje od 66 tisuća kuna i kamate od prosinca 2010. godine, a njegova supruga Jadranka mora vratiti nešto više od 178 tisuća kuna plus kamate od rujna 2009. godine.

U roku od 15 dana, ako presuda postane pravomoćna, pod prijetnjom ovrhe moraju iseliti iz dva poslovna prostora i predati ih MORH-u.

Tko je Marko Skejo?

Za dom!, uzviknuo je umirovljeni pukovnik Marko Skejo.

"Spremni!", uzvratili su mu vremešni, više stariji nego sredovječni muškarci u starim, jedva navučenim crnim odorama Hrvatskih obrambenih snaga.

Deseti je travnja 2016., 75 je godina od proglašenja Nezavisne Države Hrvatske i dva i pol desetljeća od osnutka Devete bojne HOS-a "Rafael vitez Boban", nazvane po časniku poražene zločinačke vojske u davno završenom ratu.

Mjesto radnje je Split, grad koji je u doba nastanka Pavelićeve tvorevine bio u Italiji. Skejo i dio njegovih suboraca slave, samo to neće glasno reći.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Splićanin Marko Skejo bivši je ratni zapovjednik IX bojne HOS-a "Rafael vitez Boban", kojeg se osim po sudjelovanju u Domovinskom ratu upamtilo i po nerijetkim ustaškim ispadima, sudjelovanju na prosvjedima protiv primjerice Olivera Frljića, ali i skandaloznim izjavama o NDH, Anti Paveliću i Jasenovcu.

Za Antu Pavelića je tako rekao da je bio "najveći sin hrvatskog naroda koji je u datim okolnostima činio najbolje što je mogao za hrvatsku državu", što valjda uključuje i prodaju dijela Dalmacije Italiji, te je dodao: "Nažalost, povijest je iskrivljena, zna se da je pišu pobjednici, a ne poraženi. A nama Hrvatima uvijek su neki drugi pisali našu povijest", rekao je 2011., nakon mise zadužnice za Pavelića u Splitu.

Još nevjerojatniju izjavu je dao o logorima u Jasenovcu i Gradiški - da su to bile "bolnice otvorenog tipa u kojima su stradali samo dokazani neprijatelji hrvatske države i najteži bolesnici".

U izjavi iz 2011. ovako je rekao:

"Pričao sam sa Šakićem u zatvoru. Jasenovac je bio bolnica u kojoj je šest tisuća ljudi umro od tifusa i drugih bolesti, a 700 ih je strijeljano. Ali to su sve bili ljudi koji su radili protiv hrvatske države."

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

2017. godine je uhićen u Kninu na proslavi Dana pobjede, jer je vikao Za dom spremni, a na kraju nije smio prisustvovati ni na misi zadušnici.

Jedna od većih afera dogodila su u vrijeme dok je gradonačelnik Splita bio Ivo Baldasar. 2014. prisustvovao je otkrivanju spomen-obilježja poginulim pripadnicima devete bojne HOS-a koja nosi ime zapovjednika ustaških jedinica Rafaela Bobana. Da stvar za gradonačelnika bude gora, to se događalo na dan koji cijeli svijet obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom. Spomenik su zajedno otkrili Skejo i Baldasar.

Godinu dana kasnije Baldasar je 10. travnja, na dan uspostave fašističke NDH, uputio službeno gradsko izaslanstvo koje je položilo vijenac pod isti spomenik.

U svemu tome Baldasar nije vidio ništa sporno, pravio se da ne razumije što ga se pita i stalno ponavljao da su ti ljudi branili domovinu. To naravno nije sporno, ali kada se na 10. travanj postavlja vijenac na spomenik koji nosi naziv Rafael vitez Boban malo tko u Hrvatskoj neće primijetiti fašističku simboliku.

Foto: Duško Jaramaz/Dalibor Urukalović/PIXSELL

Bojna je zapravo osnovana u studenome 1991. godine, a 10. travnja izabran je kao dan postrojbe, što naravno ne može biti slučajnost.

Skeju možete naći na brojnim snimkama na Youtubeu, pretražite samo njihove proslave 10. travnja. Evo jedne, traje 15 minuta, i snimka je od 10. travnja 1995. godine u Splitu.

Skejo se toga dana vozio u crnom Mercedesu iz 1940-ih kao ustaški časnik, dok je za njim splitskim ulicama, pjevajući ustaške koračnice, marširala naoružana postrojba njegovih crnokošuljaša s ustaškim kapama. Osobito su dojmljivi trenuci u kojima vođa kolone triput uzvikuje: ‘Za dom!’ a postrojba triput uglas uzvraća: ‘Spremni!’

Vođa kolone zatim triput pita: ‘Za koga?’ a postrojba triput uzvraća: ‘Za poglavnika!’ Vođa nastavlja: ‘Što smo mi?’ Postrojba viče: ‘Ustaše!’ Vođa: ‘Što smo mi?’ Postrojba: ‘Ustaše!’ Vođa: ‘Što smo mi?’ Postrojba: ‘Ustaše!’