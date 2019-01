Skočio s 11. kata kruzera: Do kraja života ne smije putovati

Ne žalim ništa, rekao je 27-godišnji Nick Nayden, mladić koji je kao putnik skočio sa jedanaestog kata broda za krstarenje kompanije Royal Caribbean. Oni njegovom nepromišljenosti nisu bili zadovoljni, pa mu izrekli doživotnu zabranu putovanja na njihovim brodovima, prenosi Pomorac.net.

U video uratku vidi se da je okružen prijateljima na balkonu kruzera “Symphony of the Seas”, te se smiješeći u kameru jednostavno bacio u more. "Čovječe!", uzviknuo je jedan od njegovih prijatelja, očito ne vjerujući svojim očima, i tada ga izgubili iz vida na nekoliko trenutaka u vodama Nassaua na Bahamima.

Video, je objavljen na Instagramu pod naslovom “Full send” i brzo je postao viralan na Internetu, a mladi Nayden kaže da takvo nešto ne bi više nikada ponovio. Razlog je taj što su ga zbog pada kasnije tri dana boljele noge. No ono najgore od svega je što mogao je postati hrana i za morske pse. To proizlazi iz činjenice da brodovi bacaju ostatke hrane i slične stvari dok su usidreni, objasnio je Nick, a morski psi se tada nadaju da će biti hrane

U intervjuu za Fox News mladić je rekao kako je tvrtka od lokalnih vlasti u Nassauu odmah zatražila da njega i prijatelje uklone s broda nakon incidenta.

- Mislio sam da ću se dobro zabaviti s prijateljima i da ću morati samo plivati do obale prije nego nastavim uživati u praznicima. Nisam mislio da će posljedice biti tako ozbiljne - dodao je za kraj nepromišljeni mladić.