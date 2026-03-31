DUGOTRAJNE POSLJEDICE

Skok cijena: EU priprema hitne mjere zbog energetske krize

Piše HINA,
Zbog rata na Bliskom istoku Bruxelles upozorava na moguće poremećaje u opskrbi naftom i plinom te radi planove za zaštitu potrošača i gospodarstva

Energetske posljedice rata na Bliskom istoku će se dugo osjetiti i Europska komisija (EK) priprema paket mjera za pomoć građanima i tvrtkama, rekao je u utorak povjerenik za energiju Dan Jorgensen. Dodao je će prijedlog uključivati snižavanje poreznih stopa za električnu energiju i tarifa za prijenosne mreže. “Ne bismo trebali imati iluzija da će posljedice ove krize za energetska tržišta biti kratkotrajne, jer neće”, izjavio je Jorgensen na konferenciji za novinare po završetku virtualnog sastanka ministara energetike država članica EU-a.

Istaknuo je da se stanje ne bi vratilo u normalu čak i kad bi sutra nastupio mir jer je energetska infrastruktura u Perzijskom zaljevu uništena i nastavlja se uništavati.

Jorgensen je iznio podatke prema kojima je cijena plina u EU-u od početka sukoba na Bliskom istoku porasla oko 70 posto, a nafte 60 posto. Za uvoz fosilnih goriva u EU potrošeno je dodatnih 14 milijardi eura u mjesec dana.

Povjerenik je pozvao članice Unije da na energetsku krizu odgovore koordinirano te da mjere moraju biti ciljane i privremene. Također je istaknuo da EU pritom ne smije zaboraviti na svoj dugoročni cilj, postizanje pune neovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima.

“Ova kriza nam još jednom pokazuje da se Europa suočava s temeljnom ranjivošću na vanjske energetske šokove, a to je povezano s našom ovisnošću o uvozu fosilnih goriva”, rekao je Jorgensen. “Energetska neovisnost je put naprijed i strateški je imperativ s ekonomskog i sigurnosnog gledišta, ne samo zbog klime”.

