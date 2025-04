Škola koja zadivljuje: 'Naši učenici imaju konje, traktore i đački dom u pravome dvorcu'

Poljoprivreda odavno više nije nešto što se može raditi usput. Da bi bio uspješan i dobro živio od tog posla, poljoprivrednik mora imati zemlju, suvremenu tehnologiju, ali i stalno se educirati. Samo tako može računati na to da će biti konkurentan i dobro živjeti od poljoprivrede. Tako nam govori Dragan Brkić, ravnatelj Srednje škole "Arboretum Opeka", poljoprivredne i vrtlarske škole u prekrasnome Marčanu u Varaždinskoj županiji.

Vinica: Srednja škola "Arboretum Opeka" | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Sve više interesa među mladima

I stoga je sa svojim kolegicama i kolegama prije nekoliko godina započeo stvarati moderni obrazovni centar u poljoprivredi. Iako je škola osnovana prije punih pola stoljeća, prije sedam-osam godina bila je na rubu zatvaranja zbog slabog interesa učenika. No to se ubrzano mijenja, sve više mladih više interesira se za smjerove koje nude, od poljoprivrednih, preko veterinarskih, do ugostiteljskih. Škola je postala i Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, jedan od tri takva u državi, a mi smo ih posjetili i i iznenadili se uvjetima koje nude učenicima. Dobar dojam počinje već samim dolaskom u prekrasnu prirodu jednog od tri arboretuma u Hrvatskoj, u kojem je škola smještena.

No to je tek početak, jer ovo je škola s 12 hektara poljoprivrednih površina na kojima uzgajaju kukuruz, tikvu i druge kulture potrebne za konje i druge životinje koje imaju, s ekološkim voćnjakom, rasadnicima za ukrasno bilje, kontejnerskom stanicom, klijalištima, staklenicima, plastenicima, pčelarskim dijelom.

- Za sve smo osigurali najmoderniju tehnologiju, od zagrijavanja, zasjenjivanja, zaštite od tuče i leda, imamo moderne praktikume, sad smo nabavili mehanizacije za gotovo dva milijuna eura, imamo sedam traktora, sitnog alata, plugova, sijačica, opremljeni smo maksimalno. Tu je kuharski praktikum, imamo koral s konjima, kabinete, opremljene učionice. Sve imamo, samo nam nedostaju učenici. No kad imate po 100-150 učenika manje po županiji svake godine, to je problem, jer sve škole žele upisati što više učenika - govori nam Brkić.

Prva vrtlarska škola

Škola je stoga u posljednjih pet godina mnogo uložila da se prezentiraju učenicima u sjeverozapadnim županijama, ali i cijeloj Hrvatskoj. Poseban adut je i novootvoreni đački dom u spektakularnom dvorcu Opeka, koji je kao dio škole također temeljito obnovljen. Sve je to osigurano jer je škola postala Regionalni centar, što je omogućilo brojne projekte i financiranje iz Europskih fondova.

- Škola je osnovana 1950. godine baš u dvorcu Opeka kao prva vrtlarska škola u tadašnjoj Jugoslaviji. Tu je bio i učenički dom. 1965. je napravljena sadašnja škola. Dvorac je bio učenički dom do 1975., no otada je zatvoren i propadao je. Sad smo i to vratili na prave staze - govori nam ravnatelj dok obilazimo dvorac koji ima mjesta za 40 učenika.

Po dvije sobe dijele kupaonicu, uređuje se knjižnica, a dio dvorca namijenjen je nastavi, s vrhunskim labosima za, primjerice, testiranje vina, meda, ispitivanje i pohranjivanje sjemena. Plan je da se dvorac otvori i turistima kad nema nastavnih aktivnosti.

Učenici iz drugih država

- Trenutno pljevimo i pripremamo za malčiranje staze u ljekovitom i aromatičnom vrtu. Biljke iz ovog vrta idu na destilaciju, radimo svoja eterična ulja, dok, recimo, luk vlasac, majčina dušica, menta, idu u kuhinju. Voće ide u praktikumu za preradu, radimo čips od jabuke, imamo novi eko-vrt u kojem se naši kuhari mogu poslužiti - govori nam nastavnica stručne prakse.

Škola proizvodi tisuće sadnica, cvijeća, sokove, med, veliku količinu povrća, začinskog bilja koje koriste učenici kuharskih smjerova, a dobar dio svojih proizvoda prodaju preko učeničke zadruge. Lokalni stanovnici često i sami navraćaju po sadnice u školu. Jedan od učenika je i Veton Musai (17) s Kosova. Njegov je otac u Hrvatsku došao zbog posla, a on je odabrao školovati se u Opeki. I kaže - prezadovoljan je. Sa svime što uči planira se vratiti kući i početi svoj posao. Učenici četverogodišnjih veterinarskih i poljoprivrednih smjerova redovito upisuju fakultet.

Oni u trogodišnjim poljoprivrednim smjerovima dolaze iz obitelji s poljoprivrednim gospodarstvima i OPG-ovima, te planiraju nastaviti obiteljski posao. No svi oni, od pomoćnih zanimanja, do vrtlara i agrotehničara, dobivaju vrhunsko znanje. To je i ideja vodilja svega što ravnatelj Brkić želi provesti.

Nužna je bolja edukacija i tehnologija

- Treba jasno i glasno reći, poljoprivreda je zanimanje koje traži znanje i educiranje. Morate pratiti i fondove i povlastice, raditi knjigovodstvo, pratiti trendove, ekološke i vremenske promjene, tehnologiju - ne možete vi s nekim traktorom starim 50 godina konkurirati nekome tko ima pet traktora i radi na 200-300 hektara. I država bi trebala promijeniti strategiju - jako je važno kome se daju poticaji, jesu li to školovani ljudi, kakve uvjete imaju, po kojim kriterijima dajete državna zemljišta? Mi u školi nudimo i obrazovanje odraslih, ali nitko vam neće doći, kažu "što ću ja tamo". A to se u modernim državama sve zna i isplanirano je. Mi se čudimo što je rajčica jeftinija u trgovačkom centru, ali naši seljaci jednostavno ne mogu konkurirati. Kad pogledate Austrijance, pitate se bave li se uopće poljoprivredom, to izgleda kao svemirski program - iskren je Brkić.

Stoga se nada da će učenici iz cijele Hrvatske prepoznati sjajne uvjete koje nude, ali i da će država napokon osvijestiti da poljoprivreda nije tek zastava s kojom ćemo mahati, već područje koje nam može dati izuzetno puno ako ga se postavi na zdrave - educirane i konkuretne noge.