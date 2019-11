Škola na ulicama: Učitelji idu u prosvjed na Trg bana Jelačića

Hrvatska mora bolje, moto je pod kojim će se danas u 12 sati i pet minuta održati veliki prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Organizirali su ga Sindikata učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama na 31. dan štrajka u školama.

Najavljen je dolazak 150 autobusa iz cijele Hrvatske. Okupljanje prosvjednika je u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, a sat kasnije kolona kreće rutom Masarykova - Gundulićeva - Ilica do Trga. O broju ljudi na prosvjedu sindikalisti nisu željeli licitirati. Nadaju se da će Trg biti dovoljno velik, a na njemu su sinoć montirali i veliku pozornicu.

Jutros je nešto iza 4 sata prema Zagebu iz Splita krenulo šest punih autobusa, ali i više kombija te brojni automobili puni ljudi koji podržavaju prosvjed, javlja Dalmatinski portal.

- Graditelji budućnosti bit će na prosvjedu - nedavno je rekao sindikalist Branimir Mihalinec.

Štrajk se nastavlja, a tijekom vikenda bilo je telefonskih konzultacija sindikata i Vlade. Dođe li do dogovora o prekidu štrajka to referendumom trebaju potvrditi zaposleni. Prošlog petka u Banskim dvorima hitno su se sastali predstavnici sindikata i Vlade, a više informacija od toga da su se suprotstavljene strane približile rješenju i da bi ga mogli imati idućih dana, još nema. Sindikati i Vlada šute o novoj ponudi, koja je na stolu. Iako se u javnosti nagađa da Vlada od Nove godine ponudila dodatak na plaće od 2,5 posto samo za prosvjetare, iz Banskih dvora to demantiraju.

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak jučer je ustvrdila kako su se odnosni između sindikata i Vlade konačno izvukli iz ukopanih rovova i da su na stol stavljene konkretne analize i argumenti, što je bio njezin ključni cilj.

- Možda jesam uporni optimist, ali prostor za dogovor i rješenje su od petka na stolu i zato je važno da svi ostanu smireni i argumentirani, ne reagiraju na neutemeljene špekulacije i igrice. Cilj je riješiti ovu krizu kako bi se učenici i učitelji vratili zadovoljni i motivirani u učionice i nastavili sukreirati reformu - poručila je Divjak.

Ponovila je kako je vrijeme da odrasli i odgovorni ljudi svojim primjerom pokažu da mogu riješiti probleme, što se kroz reformu traži od učenika. Napominje kako otvoreni dijalog, strategija suradnje i spremnost na zdrav kompromis nemaju alternativu.

- Ukoliko u prvi plan ne stavimo učenike, zbog kojih smo zapravo tu, svi gubimo - ponovila je ministrica obrazovanja.

Premijer Andrej Plenković smatra da je Divjak odgovorna za stanje u kojem smo se našli. Poručio je da će se o njezinoj poziciji razgovarati kasnije, jer je sad najvažnije da se djeca vrate u škole. Podsjetimo, sindikati su tražili rast koeficijenata za šest posto, a Vlada je ponudila rast osnovice u istom iznosu za sve državne i javne službe.

Štrajk nije prekinut pa su ponudili i dodatnih 2 posto rasta koeficijenta, ako do kraja lipnja ne isprave nepravde u uredbi. I to je odbijeno.