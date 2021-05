Miroslav Škoro gostovao je danas prije konferencije za medije na N1 televiziji i ponavlja da nikog ne huška, Na pitanje je li on huškač, kaže jasno: “Ne.”

- Ja sam cijelo vrijeme govorio istu stvar, iznosio sam istinu da su ljudi oko Tomaševića izvukli veliku količinu novaca na natječajima i onda je 60-70 posto išlo u njihove džepove - govori Škoro.

- Mi smo vrlo javno na nekoliko konferencija objavili točno koliko je tko dobio iz kojeg izvora - ističe Škoro.

- Pogledajte financijska izvješća. Tamo se vidi koliko je utrošeno na plaće, honorare i putne troškove. Ako sam nešto govorio netočno, dokažite. Ako ja govorim istinu, ja huška - govori čelnik Domovinskog pokreta.

- Ja sam u javnosti izašao naslikan kao Hitler, da bolestan čovjek ima samo jednu želju, glasovati za mene… Niti je Tomašević radio to, niti sam ja radio ovo. U medijskom prostoru jedino je točno da su mediji jasno iskazivali sklonost samo jednom kandidatu. To je nezapamćeno - govori Škoro na temu manipuliranja javnošću.

- U javnom prostoru je situacija kakva je, puno je podataka. To znači da se razgovaramo i pri tome nitko nikoga ne huška. Što je više moguće provjerimo. Svakome se potkrade greška. Prvi sam koji će priznati da je pogriješio, ali ne jašem po tome. Sve što se mene dotakne je kontaminirano. Ako se nekoga sotonizira u javnom prostoru, to sam ja - odgovorio je na pitanje je li mu žao što je u kampanji koristio informacije za koje se ispostavilo da su krive.

- Ne stoji. Financira li Atlantic grupa sve objave protiv mene? Vi mene pitate nešto što je totalna hipoteza. Ono o čemu možemo govoriti je da je Tomašević izjavio da se osjeća nesiguran i da je tražio zaštitu. Kasnije se ispostavilo da nije - odgovorio je na pitanje stoji li njegovog novac iza objava o Tomaševiću.

- Ne. Nikad u životu. Mi smo vrlo zadovoljni onim što smo u kampanji napravili - odgovorio je na pitanje je li mu itko ikad prijetio.

- On je iskazao svoj stav, to je i je pravo svake osobe. Na tome mu zahvaljujem. Odvojimo stranke i svjetonazore od interesa pojedinih ljudi koji ne vide dalje od svog nosa - rekao je Škoro na temu podrške Ivana Anušića.

- Dopustite da to bude moja osobna odluka. Ako se pojavim, pojavit ću se svojom voljom. Sutra je izborna šutnja i ja ću se te izborne šutnje držati. Podržavam tu inicijativu - odgovorio je na pitanje hoće li sudjelovati na Hodu za život.

- On jako puno zna o zelenim politikama. Činjenica je da čovjek govori da treba promijeniti model upravljanja. Svaka čast, za to se i ja zalažem. Svugdje je interes novac, najveći problem je što se i kod njih vidi da je to taj interes - odgovorio je na pitanje hoće li nešto dobro doći sa Tomaševićem.