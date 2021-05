Miroslav Škoro, kandidat za gradonačelnika Zagreba održao je press konferenciju. Na početku je čestitao Tomaševiću i platformi Možemo!.

POGLEDAJTE VIDEO Presica Miroslava Škore

Međutim, ništa nije gotovo, kaže Škoro, ovo je drugi krug. U drugom krugu moramo pokazati tko je tko, nastavio je.

- Tko se mene boji? Nađite jednu osobu koja se mene boji ili kojoj sam prijetio - dodao je Škoro.

- Svatko od nas ima pravo mobilizirati svoje ljude. Imali smo ozbiljne takmace, ali smo dobili. Moramo nazvati stvari pravim imenom. Je li problem što ja govorim istinu ili što uopće govorim? Postoje ljudi koji sustavno prazne proračune i oni koji ih pune. Definirajte glagol dobiti. Ja ništa nisam dobio, ništa. Što sam dobio osim života od roditelja, za sve drugo sam se izborio sam. Ja sam platio svoje školovanje sam, firme sam napravio sam, pjesme napisao sam, nije mi ih pisao HDZ, SDP ni Možemo. To sam ja, ja punim proračun. Dođimo u situaciju da objavimo izvješća, sve uplatnice pa da vidimo tko je tko i gdje kada uplatio. To moramo razjasniti u drugom dijelu izbora. Želimo obnoviti grad, ovo je sramota što se događa u Petrinjskoj. Tomašević i ja se ne razlikujemo u tom dijelu. Treba napraviti most Jarunski, stadion, mi smo sve izgovorili po tom pitanju - kaže Škoro.

- Možemo! je karijeru izgradilo na borbi protiv Bandića, a pola njih živi u njegovim stanovima. Ja sam njihova noćna mora jer mi to ne mogu prigovoriti. Došao sam ovdje autom, a ne lažno biciklom pa onda sjeo u auto, nastavio je i rekao: Tomašević mora objasniti koji je dio njega zeleni, a koji lijevi.

- Žele posisati proračun i ja im to neću dopustiti. Imam pravo govoriti da nije gotovo dok nije gotovo. Ako se dogodi da pobijedi Zeleno-lijeva koalicija ja ću im prvi čestitati. Tomašević mora objasniti koji je dio njega zeleni, koji lijevi. O tome ćemo razgovarati idućih deset dana - istaknuo je Škoro.

Restrukturiranje u Gradskoj upravi

Tamo ima zaposleno tisuće ljudi, svi znamo da ne trebaju svi biti tamo, ali ljudi tamo rade. Pa ne može se samo doći čistiti kako su neki zamislili. Postoje ugovori, kolektivni ugovori, sindikati... Žičara je gotova, treba je pustiti u rad, rekao je Škoro i dodao da ovo nije sraz ljevice i desnice, nego onih koji pune i onih koji prazne proračun.

Istaknuo je kako se borio za to da živimo u zemlju za koju su ljudi ginuli.

- Mene nitko ne može optužiti za bilo kakvu vrstu ekstremizma.Samo naivni birači željni promjene mogu povjerovati u takav ekstremizam - rekao je.

Na pitanje je li on radio s državom, rekao je kako on nije ništa dobio od države.

- Puno sam radio s državom, jer se država petlja u sve. Koliko novaca vi dobijete od države kao mediji, postoji zakon koji to regulira i koliko HRT mora iz pretplate davati vama koji niste HRT. Kako ćete svirati u Zagrebu za skori Dan branitelja ako to ne dogovorite s Gradom. Ja to nisam dobio, ja sam to zaradio. Ja se borim na tržištu. Ako radite poduzetnički posao kako možete očekivati da nema države kad ona regulira sve - kazao je.

Istaknuo je kako nema problema pružiti ruku bilo kome u ovim izborima.

Na pitanje je li se čuo s Plenkovićem, Škoro je odgovorio:

- Svojevremeno sam imao broj Andreja Plenkovića, čuli smo se jednom. To je bilo kada je preuzimao HDZ. On ima sve mehanizme da sazna moj broj. Ako netko od vas ima, dajte mi ga i ja ću ga nazvati. Očekujem da sjednemo svi i razmislimo što je bolje. Nije pitanje stranačke opredijeljenosti nego će se dogoditi referendum 30. svibnja koji su nam ukrali - rekao je.

'Možemo! je kontaminirao civilno društvo'

Pored mene živog će se netko boriti za radna prava? Netko tko nema dana radnog staža će meni govoriti o radnim pravima? Meni, koji sam radničko dijete, koji cijeli život radim i koji imam radnike kojima plaćam plaću, rekao je Škoro i dodao:

- Ne može se samo pričati 'puno radim'. I moja veš mašina puno radi - rekao je.

Za platformu Možemo! rekao je da su kontaminirali civilno društvo. Ne samo ja, nego i članovi tih inicijativa im to zamjeraju, rekao je Škoro.

Komentirao je izjavu predsjednika Milanovića da su izbori u Zagrebu gotovi.

- Ne znam tko bi od nas komentirao predsjednikov stav i poruke koje šalje. To je njegovo pravo. Izjavio je da neće izaći na izbore. Ništa novo. Nije došao na konstituiranje sjednice Sabora, ponaša se kao platforma Možemo. Viču grad je naš, ali su građani moji. Tako se ponaša Milanović, smatra da je država njegova, a državljane tko šiša. Vidjet ćemo 30. svibnja tko je čiji - kazao je Škoro.