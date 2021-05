Dva su dana prošla od izbora koji su donijeli brojna iznenađenja, a uoči drugog kruga već se analizira i svaki detalj koji bi mogao donijeti prevagu. Dnevnik.hr je danas objavio istraživanje koje pokazuje da Tomislava Tomaševića većinom biraju žene, dok su za Miroslava Škoru većinom muškarci.

Kod Škore su najzastupljeniji birači u dobi od 45 do 59 godina, a oni mladi od 18 do 29 također su brojniji kod Škore. Tomaševiću bi najviše onih od 30 do 44 dalo glas u drugom krugu.

U Splitu Ivica Puljak i Vice Mihanović imaju brojnije žene kao glasače, a kod Puljaka su brojniji oni stariji od 60 dok su kod Mihanovića najzastupljeniji birači od 45 do 59 godina.

Marko Filipović i Davor Štimac u Rijeci također mogu računati na veću podršku žena, a zanimljivo je da su kod Štimca značajno mlađi birači nego kod Filipovića.

U borbi Ivana Radića i Berislava Mlinarevića sve je prilično podjednako i obojica imaju blago izraženiju podršku ženskih glasača.