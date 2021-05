U završnom obraćanju prije nedjeljnog drugog kruga i sutrašnje izborne šutnje, Miroslav Škoro osvrnuo se na ono za što ga se najviše proziva u kampanji - huškanje.

- Htio bih komentirati ovo što se dogodilo u našem medijskom prostoru u zadnja dva tjedna, što smatram nezapamćenim, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Osnovna riječ koja je obilježila kampanju je – huškanje. Tko je huškač? Huškati u enciklopediji znači poticati na pobunu i sukobe, huškati se može na rat i na tučnjavu. Jedino što se događalo kad je ova kampanja u pitanju s moje strane je inzistiranje na istini. Istina je da je gospodin Tomašević i platforma Možemo! iznikla iz situacije u kojoj su se okrenule stotine milijuna kuna - rekao je Škoro.

Pristojno bi bilo, dodao je, odgovoriti na postavljena pitanja zašto se trošilo do 90 posto dobivenog javnog novca za punjenje vlastitih džepova.

- Ja nisam uzeo mrtvački kovčeg i odnio ga pred Ministarstvo kulture. Nisam lupao u lonce, gurao kante za smeće, skakao u kontejnere, nisam vršio atak na način da sam se valjao po podu ili vezao za drvo, samo sam sa svojim timom iznosio podatke. Na vama novinarima je bilo i još uvijek je da to zajedno sa mnom provjerite - rekao je pa se požalio na medijski tretman.

- Bilo je usuglašeno gotovo unisono stavljanje medija na stranu jednog kandidata. I znam da će mnogi od vas kazati da to nisu radili, ali većina je. Novinari su u svoje slobodno vrijeme, veselja radi, iznosili kojekakve situacije i govorili vrlo ružno o meni - rekao je Škoro istaknuvši kako se postavlja pitanje jesu li ti novinari onda uistinu i neovisni.

- Zatim se dogodilo nezapamćeno uključivanje vrha politike u kampanju. Predsjednik, premijer, kod nas je to normalno i to naravno nije huškanje - rekao je Škoro naglasivši kako bi to negdje vani bio skandal par excellence.

Ponovio je kako su našli preko 500 milijuna kuna koje otišle prema civilnim udrugama, a završile u džepovima onih koji te udruge vode.

- I moje legitimno pravo je da kažem ljudima da grad žele voditi ljudi koji nemaju dana radnog staža i vrlo su vješti u sisanju novaca. I moj savjet je svima: "ljudi, nemojte ništa raditi, osnujte udrugu i zarađujte na taj način." Jedino što sam uspio shvatiti je da sve te strukture, sve, povezuje novac bez motike. Oni su se oznojili jedino džogirajući ili igrajući basket - rekao je.

Istaknuo je kako je Tomašević dobio veliku podršku u prvom krugu jer su ljudi željni promjena, umorni od korupcije, a da on dolazi s onog političkog spektra koji je dijelom kontaminiran.

- Taj dio kojem ja pripadam - demokršćanstvo i konzervatizam - je kontaminirano upravo tom korupcijom i klijentelizmom i želeći naći rješenje, ljudi su mislili da nešto svijetli u daljini i da je to drugačije. Ali to što svijetli je također kontaminirano i korupcijom i klijentelizmom i stotinama milijuna naših kuna - poručio je.

Pozvao je birače da izađu na izbore, nazvavši to jedinim referendumom.

- Eto vam sada referenduma umjesto svih onih koji su nam uskraćeni. Svaki glas je bitan, i glas branitelja i obrtnika i prosvjetara i umirovljenika i intelektualaca i radnika, a posebno je bitan glas mladih ljudi - rekao je Škoro.

- U nedjelju moramo obraniti svoju zemlju, svoj Grad Zagreb, svoj stil života, svoju tradiciju. Izađite na izbore i pokažite da nas još ima, nas koji nismo korumpirani, nas koji nismo dio klijentelističke hobotnice, nas koji mislimo drugačije…- rekao je Škoro.

- Naše ankete govore da smo mi tu negdje, li-la, u pat poziciji smo. Prema onome što ja vidim, odlučivat će vrlo mala razlika - rekao je Škoro, dodavši da misli i da će odaziv na izbore biti dobar.

- I o meni se svašta pričalo. Vidio sam svakakvih fotomontaža na moj račun - rekao je Škoro.