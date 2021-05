Kandidati za gradonačelnike četiri velika grada predali su prva izvješća o troškovima kampanje i prikupljenim donacijama. U utrci za nasljednika Milana Bandića ni kune troška za sada nije prijavio čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

- Ne iskačem iz paštete. Mi smo već početkom godine planirali da ćemo ići u ovu utrku. Puno jeftinije je bilo unaprijed rezervirati i platiti prostore za plakate, što smo i učinili - pojasnio je Škoro.

Prema zakonu, nastavlja, nije mogao otvoriti račun do prije dva tjedna, no napominje da je u bilanci stranke jasno izražena struktura rashoda. Navodi kako je ona na razini milijun kuna. U financijskom izvještaju nema ni prijavljenih donacija. Zvonimir Troskot (Most) prijavio je trošak kampanje od 12 kuna, i to za bankovnu naknadu, a nema ni prijavljenih donacija. Objasnio je kako je do otvaranja posebnog računa sve troškove izbora plaćala stranka, a oni se za sada kreću oko pola milijuna kuna. Više od 90 posto je riječ o stranačkom novcu koji je dobiven iz proračuna. Troskot nema ni prijavljenih donacija, a i one su, kaže, uplaćivane stranci prije otvaranja posebnog računa. Najavio je kako će sve biti transparentno objavljeno.

Prema prvim podacima, najviše novca za kampanju potrošio je Joško Klisović (SDP), a slijedi ga Tomislav Tomašević (Možemo), koji je favorit ovih izbora i jedini siguran za ulazak u drugi krug. SDP-ovu kandidatu u odnosu na troškove donacije su mnogo skromnije. Prikupio je 132.000 kuna, a među najvišim su dvije vezane za članove uprave tvrtke Crodux. Donator mu je i tvrtka stranačkoga kolege Ivana Račana, a od stranačkih kolega do sada ga je financijski podržao Igor Dragovan.

U odnosu na trošak kampanje, i donacije za Tomaševića su “mršave”. Prikupio je 57.615 kuna od 50 donatora, a najveća donacija je od Vjekoslava Vugrinca, koji je uplatio 20.000 kuna. Davor Filipović (HDZ) treći je po količini novca potrošenog za kampanju, a primio je 150.213 kuna donacija. Najveću donaciju primio je od HDZ-ova državnog tajnika Zvonka Milasa, dobio je 20.000 kuna, dok ga je ministar Gordan Grlić Radman financijski podržao s 10.000 kuna. Na četvrtome mjestu po troškovima kampanje je Jelena Pavičić Vukićević (BM365), koja nije prijavila ni kune donacija. Ona kaže kako su ustvrdili da su u zakonom propisanim rokovima prijavili gotovo sve.

- Za račun koji smo otvorili za kandidaturu za gradonačelnicu i zamjenike prijavili smo 290.000 kuna, za gradsku skupštinu 230.000 kuna. Mislim da ćemo ostati u tim okvirima. S obzirom na dopuštena sredstva, to će biti otprilike 50 posto onoga što smijemo potrošiti - izjavila je.

Rekorderka po ukupnom iznosu donacija je nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare Ožbolt. Prikupila je 240.625 kuna, što je malo više od do sada utrošenog novca za kampanju. Najveći pojedinačni donator je ona sama, odnosno njezino odvjetničko društvo. Donirali su joj i tvrtka njezina supruga te tvrtke u vlasništvu Dejana Bosaka, koji je na njezinoj listi za skupštinu.

U utrci za gradonačelnika Splita ni kune troška i donacija nije prijavio Siniša Vuco (HSS). Za razliku od njega, za kampanju je najviše, odnosno 232.000 kuna, potrošio Ante Franić (SDP), a za sada nema prijavljenu ni kunu donacija. Po potrošnji ga slijedi Vice Mihanović (HDZ) s potrošenih gotovo 202.000 kuna, koji je, za razliku od SDP-ovca, prikupio 32.000 kuna donacija.

Ivica Puljak (Centar) do sada je u kampanji potrošio 192.000 kuna, a donirano mu je gotovo 43.000 kuna. Željko Kerum (HGS) nema donacija, a u utrci za prvog čovjeka Splita do sada je potrošio gotovo 100.000 kuna.

Od sedam kandidata za gradonačelnika Osijeka na promidžbu je do sada najviše potrošio Goran Kušec (SDP), i to 82.500 kuna, a slijedi ga kandidat stranke Snaga Slavonije i Baranje Vladimir Šišljagić s 54.500 kuna, dok je Ivan Radić (HDZ) na trećemu mjestu s potrošenih 38.000 kuna.

U Rijeci je na kampanju također najviše potrošio SDP-ov kandidat Marko Filipović, koji je potrošio 195.000 kuna, a prijavio je mršavih 5000 kuna donacija. Najviše donacija prikupio je nezavisni kandidat Davor Štimac, i to 231.000 kuna, a na kampanju je potrošio 186.000 kuna. Najdužu listu donatora ima Marin Miletić (Most), a donacije nije prijavio Josip Ostrogović (HDZ), koji pod troškom, kao i Troskot, ima zavedenih 12 kuna za bankarske usluge.