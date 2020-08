Skoro im krov pao na auto: 'Čuo sam udarac kao da je bomba pala. I dalje mi se tresu noge...'

<p>Tek kada sam na večernjim vijestima vidio snimku kako krov pada ispred moga auta i koliko je malo trebalo da nas "poklopi", uhvatila me nelagoda. Nisam mogao zaspati, a noge mi se i sad tresu, govori <strong>Ivan Perko</strong> (53) iz Osojnika kod Vrbovskog, vozač Škode koji je u ponedjeljak poslijepodne u Dugoj Resi izbjegao tragediju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>Naime, za vrijeme nevremena praćenog tučom automobilom se sklonio pod nadstrešnicu u dvorištu zgrade gradske uprave i lokalnog radija. Tek što je parkirao automobil unatrag, pred vozilo je pao ogroman limeni krov kojeg je olujni vjetar dignuo sa gradske vijećnice. S njime su u vozilu bili njegov sin <strong>Mateo </strong>(18) i njegova prijateljica vršnjakinja koje je vozio u auto školu. </p><p>- Čekao sam sina i susjedu, imao je zadnji sat vožnje. U 18 sati su završili i tek što smo krenuli počela je padati tuča debljine oraha. Da se sklonim, parkirao sam u dvorištu pod nadstrešnicom. Vozio sam sam u "rikverc" i samo se najednom čulo "duuum" ispred auta. Udarilo je kao da je bomba pala. Pomislio sam da se zgrada ruši. U trenutku pada krova nisam niti bio svjestan što se događa. Tek kada sam izišao iz vozila sam shvatio da je pao krov sa zgrade gradske vijećnice. No nisam bio svjestan što se dogodilo sve dok nisam vidio snimku. Imali smo jako puno sreće, što drugo zaključiti. Za dlaku smo izbjegli tragediju - govori Ivan, dodajući da je na automobilu nastala tek manja šteta, manja ogrebotina na poklopcu motora i rupa na braniku u kojeg je udarila letva krova, no to ga ne zamara, popravit će se, a najvažnije je da nitko nije ozlijeđen. </p><p>I dok Ivan nije bio svjestan što se događa, njegov sin Mateo je sve vidio jer je sjedio na suvozačevom mjestu i gledao prema naprijed. </p><p>- Vidio sam kako je krov padao, ali u tom trenutku nisam vjerovao da se to događa. Za dlaku nas je poklopilo. Prijateljica se bila jako uplašila i nju sam odveo na sok, a tata je morao ostati kraj auta dok je trajao očevid. Vatrogasci su uklanjali krov iz dvorišta sve do 22 sata da možemo automobilom izaći - kaže Mateo. Za to vrijeme kod kuće je strepila Ivanova majka i Mateova baka Marica kojoj je snaha kazala da je pred njih pao krov i ne mogu izaći te da će se kasnije vratiti kući. </p><p>- Nisam mogla zaspati od muke. Samo sam znala da je pred njih pao krov, no to mi je bilo nepojmljivo. Strepila sam sve dok se nisu vratili kući, time više jer sam u životu pretrpjela veliki gubitak, suprug mi je poginuo u prometnoj 1974. godine. Hvala Bogu da se tako završilo, da ih je poklopilo, ne bi niti od njih, niti od auta ništa bilo - zahvalno zaključuje Marica. </p><p>Gradonačelnik Duge Rese, <strong>Tomislav Boljar </strong>je kazao da je jaki udar vjetra koji je bio pred tuču dignuo limeni krov površine od 200 četvornih metara iznad vijećnice. </p><p>- Pred tuču je došlo do jakih udara vjetra. Kako se radi krovu s malim nagibom i velikoj površini, vjetar je negdje našao put pod njega i podignuo ga. Srećom, krov je pao na prazan prostor u dvorište gdje nije nitko ozlijeđen - govori Boljar, dodajući da je uslijed nevremena i jake kiše nastala i velika šteta u unutrašnjosti zgrade koja je bila natopljena vodom sve do prizemlja.</p><p>Krov su još sinoć prekrili ceradom, a ekipe na terenu pomažu građanima sanirati štete nastale na stambenim objektima. Radi se također o uništenim krovovima, prozorima. U nevremenu je uništeno i više automobila. Nastala šteta se još uvijek procjenjuje, a Boljar je kazao da će rebalansom proračuna osigurati novac za subvenciju saniranja štete građanima nastale na stambenim objektima. </p><h2>Nevrijeme pogodilo i druge dijelove Hrvatske </h2><p>Jako nevrijeme pogodilo je u utorak i Požegu, Slavonski Brod te Našice. Osim što je vjetar raznosio stolove i stolce na terasi jednog kafića u Slavonskom Brodu, uništio je i dio krova kuće, a crijep koji je pao pogodio je jednu stanovnicu u glavu. Hitna ju je prevezla u bolnicu. </p><p>- Imamo velike štete na javnim i privatnim objektima, stradali su krovovi, od siline vjetra popadala su brojna stabla i oštećeno je puno automobila. Sve relevantne službe su odmah izašle na teren – vatrogasci, djelatnici komunalnog poduzeća i djelatnici vodovoda, i odmah krenuli u sanaciju - rekao je gradonačelnik Našica Josip Miletić za Hinu i dodao kako Našice "ne pamte ovakvo nešto". </p>