Škoro ima mikrofon, Milanović karakter, a Kolinda palentu i sir

U zemlji gdje i ‘nitko’ može biti najpopularniji, ne treba čuditi što najviše pažnje građana u trci za Pantovčak dobiva eminentan pjevač Miroslav Škoro.

- Otkako imamo ‘Infotejment’, odnosno otkako su vijesti postale dio zabavnog programa, zabavljači su učinili sebe njihovim sadržajem. Ronald Reagan je to davno prvi napravio i iz glumačkog svijeta uspio postati predsjednik SAD-a, no danas je to šira pojava kojoj svjedoče u Italiji, Ukrajini, Sloveniji... Naime, ondje su potpuni politički anonimci postali važni igrači u politici bez političkog iskustva. Za njih je Škoro, koji je bio zastupnik i koji je visoko obrazovan čovjek, iskusni političar - smatra politički analitičar Žarko Puhovski.

Zabavljači vs. političari

Upravo ‘zabavljači’ postaju ozbiljna prijetnja u političkim utrkama, a od svih za sada znanih kandidata, Puhovski kaže da je samo Škoro iznio program.

- Nisam oduševljen tim populističkim programom, no jedini je iznio suvisao nacrt programa predsjedavanja državom. Zoran Milanović umjesto programa ima karakter, Mislav Kolakušić zapovjedni ton, a Ivan Pernar svoje incidente - smatra Puhovski.

Miroslav Škoro nakon kandidature i programa nastavio je raspjevano kampanju. Održava dogovorene koncerte pa je tako u subotu zabavljao Istrijane u Svetom Petru u Šumi, dok se aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uhvatila palente. Ona se još ne izjašnjava o kandidaturi, a Puhovski kaže: 'Za nju i bolje'.

'Iseljavaju radi avanture'

- Podbacila je kao predsjednica i ponaša se kao da joj je Hrvatska pričuvna opcija. Još važe da li da ide kao nezavisna u utrku za predsjednicu ili kao kandidatkinja HDZ-a, no kao neovisna će si smanjiti šanse. Osim toga, otvaranjem mogućnosti da premijer Plenković ode u Europsko vijeće, njoj se otvara mogućnost da zauzme njegovo mjesto. Sve su to razlozi zbog kojih se ne žuri s kandidaturom - kaže Puhovski.

Zoran Milanović u utrku je ušao, rekli bismo, u poznatom stilu. Posjetio je Supetar na blagdan Sv. Petra, a ondje između ostalog izjavio da ljudi iz Hrvatske sele 'jer žele vidjeti svijeta i doživjeti malo avanture'. S komentarom o aktualnoj aferi zvanoj 'Kuščevićev pašnjak' je kasnio, a i nije ništa konkretno rekao.