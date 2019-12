Škoro: Ja računam na glasove HDZ-a, oni računaju i na mene

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro za N1 televiziju govorio je o dosadašnjoj kampanji, Kolindi Grabar-Kitarović, Miloradu Pupovcu, odnosima sa Srbijom.

S obzirom na to da je političar amater zadovoljan je s događajem u Lisinskom. O tome da ankete pokazuju da su on, Kolinda Grabar - Kitarović i Zoran Milanović unutar statističke greške, kaže da mu je statistika vrlo draga.

- Najdraža statistička knjiga mi je "Kako lagati statistikom", ona je vrlo kratka, mala. Zanimljivo je da te agencije kod nas koje funkcioniraju i rade po principu da oblikuju stvarnost, ne da je istražuju, kao što bi bio red, čine to ipak vodeći određenim interesima, koji su čak možda i razumljivi. Izbori su svakih par godina, ovo sve drugo ti moraš raditi s velikim klijentima, veliki klijent je država. Država funkcionira na način da kontrolira barem 60 posto hrvatskog gospodarstva, pa onda eto, to mjerenje javnosti ponekad izgleda kao da držiš toplomjer u hladnjaku usred ljeta pa onda izvadiš ga i kažeš aha, 4 je, a vani 30, onda kad ga izvadiš, onda se toplomjer malo uskladi. Relevantno je da su oni imali predviđanja i za prošle predsjedničke izbore i za prošle parlamentarne izbore i da su stvarno pogriješili jako - rekao je Škoro.

Ipak, da bi se dogodilo iznenađenje u njegovom slučaju, velik broj HDZ-ovaca morat će glasati za njega.

- Ja računam na glasove svih ljudi koji razmišljaju svojom glavom - kaže.

U Lisinskom se ipak obratio HDZ-ovcima.

- Zbog toga što se njihovo vodstvo ničim izazvano već nekoliko mjeseci referira na mene. Ne samo na mene, nego i na moju obitelj i vrlo to ružno rade. Zašto, to bi trebalo pitati njih. Vjerojatno osjećaju otkud puše vjetar i potencijalnu opasnost u političkom smislu. Ja apsolutno nemam ništa protiv članova bilo koje stranke, posebice HDZ-a i ne stidim se priznati da sam bio i član HDZ-a. Međutim, mislim da ljudi koji su preuzeli taj HDZ i koji ga vode u proteklih nekoliko godina, pa čak i desetljeća, ne rade to na zasadima onoga što bi HDZ trebao biti i to članstvo vidi. Prema tome, računam li i na glasove HDZ-a? Apsolutno računam. I oni računaju na mene, da se odmah razumijemo.

O tome kako vidi Kolindin predsjednički mandat, kaže da joj zamjeri što nije pomilovala niti jednog hrvatskog branitelja.

- Mislim da to nije bilo u redu. Ona se nije svrstala kada su bile u pitanju referendumske inicijative gdje je narod nešto tražio. Nitko nije predsjednici branio da se ona svrsta u tom smislu, što ja apsolutno želim raditi, dapače, želim biti na čelu toga. U tom smislu, mimo ovih nekih gafova koji se njoj omaknu tu i tamo, mislim da je najgora stvar to nečinjenje i onda pozivati na kontinuitet i tražiti još jedan mandat, jer kao nisam stigla sve napraviti i tretirati taj program koji bi trebalo izložiti kao listu želja u vidu pisma Djedu Božićnjaku. To je meni neozbiljno - kaže.

Škoro je pričao i o tome hoće li Hrvatska ikad dati suglasnost za ulazak Srbije u Europsku uniju.

- Postoje stvari koje se zovu bilateralni odnosi i postoje stvari koje se zovu multilateralni odnosi i to se sve može regulirati. Dakle, bilateralni odnosi su odnosi između nas i Srbije, multilateralni su ono kada smo mi dio Europske unije i postavljamo se prema nekakvoj zemlji budućoj članici, kao što je Srbija. Ona mora, kao što smo i mi, ispuniti najviše demokratske standarde da bi ušla tamo, ali bilateralna pitanja jednostavno i dalje ostaju otvorena, na njima treba inzistirati i definitivno Hrvatska treba procijeniti u kojem je to trenutku postigla određenu količinu sporazuma sa Srbijom ili s bilo kojom drugom zemljom, da bi mogla za nekoga dići ruku - rekao je.

Ako je dobro pripremljeno, susreo bi se i s predsjednikom Vučićem.

Naglasio je da Milorad Pupovac neće trebati strahovati od njega kao predsjednika.

- Pa gledajte, ja sam Hrvat, kršćanin, katolik. U toj cijeloj priči najvažnija je stvar da sam ja odgojen tako da imam onoliko prava koliko ima najmanji među nama. Ja smatram da svaki hrvatski državljanin može biti biran i može birati i svaki hrvatski državljanin ima pravo to konzumirati. Ne smije biti ni privilegiranih niti smije biti diskriminiranih - kaže.

Što se tiče mijenjanja izbornog zakona, kaže kako bi trebalo sjesti i razgovarati, ali da se izborne jedinice trebaju mijenjati.

- Puno se toga dogodilo u demografskom smislu, tako da neke izborne jedinice više stvarno nisu vjerodostojne. Da ne govorimo o tome da vidimo i u zadnjem sazivu Sabora toliko je bilo tog pretrčavanja iz jedne političke opcije u drugu. Pa današnja Vlada i današnji Sabor funkcionira na razini projektne suradnje, ne može tu ni biti ozbiljnih reformi kad svatko diže ruku onako kako mu... - kaže.

Ipak, smatra da je 11 kandidata previše za zemlju koja jedva ima četiri milijuna kandidata, stoga bi trebalo postrožiti kontrolu nad cenzusom.

- Opet bi malo trebalo postrožiti kontrolu, za početak. Vi ako predate i dva milijuna potpisa, provjerit će se do 10.000, možda nešto da se vidi da vi zadovoljavate taj, tko će sve to brojati. Ja mislim da bi jedno 50.000 potpisa ili barem 40.000 potpisa trebalo prikupiti da bi se čovjek kandidirao za nešto gdje treba dobiti milijun glasova - rekao je.

Na pitanje jeli to suprotno od vraćanja Hrvatske narodu, kaže kako je ozbiljnih kandidata samo nekoliko, dok su ostali kvazi kandidati.

- Upitno je svašta tu, kojim su razlogom, tko ih plaća, tko ih financira, odakle su potpisi. Ali nema veze, recimo da su jednim dijelom i tu da bi naudili nekim drugim kandidatima. Ovo je vraćanje Hrvatske narodu. Ja ću sad izgovoriti nešto što nisam nikada komunicirao, ja bih uveo odgovornost prema svakome biraču. Ako je demokracija, ako su izbori, pa to je festival demokracije. To je razlog za slavlje. Onaj glasački listić je nevjerojatna jedinica količine neovisnosti i demokracije po osobi i to svatko od nas mora konzumirati i biti sretan. Pa nismo više u onom sustavu imamo jednog kandidata, jedna je stranka, jako se to meni ne sviđa. Jedan vođa, jedna stranka, on će sve odlučiti. Zar nije to lijepo? Idemo od toga napraviti festival demokracije i slobode - kaže.

Ako u ovoj utrci ne uspije, kaže da se ima gdje vratiti.

- Za razliku od svih ovih drugih mojih političkih takmaca koje sam stekao u zadnjih nekoliko mjeseci, ja ću se za pet godina, ako se ne budem odlučio ponovno kandidirati za predsjednika države, bez obzira koliko to bahato zvučalo, imati gdje vratiti, jer stvarno imam nekoliko poslova i ti poslovi su meni vrlo dragi. Ja sam sve svoje poslove, hvala Bogu, uspio složiti tako da sam sve svoje hobije pretvorio u posao i uspio sam ih posložiti tako da su samoodrživi. To bih volio napraviti i kad je u pitanju cijela ova naša lijepa zemlja - rekao je.

Više ga, kaže, zanima pitanje gdje će se vratiti ostali politički kandidati.

- Za razliku od ovih koji mi šalju takve poruke, mene više zanima ajte pitajte njih gdje će se oni vratiti. Gdje će se vratiti Andrej Plenković? Ja sam biznismen, imam tih svojih nekih firmi, nikoga od tih tamo ljudi gore ne bih zaposlio u svojoj firmi. Nikada im ne bih dao posao zbog toga što smatram da bi napravili više štete nego koristi - kaže.

Ipak, ne isključuje daljnji politički angažman.

- Ja sam rekao i danas na skupu i mislim da nije ništa preambiciozno, bilo bi dobro nakon ovih predsjedničkih izbora koji su još jedan test i unutarstranačkih demokracija i svega toga što se događa kod nas u političkom životu, bilo bi dobro, s obzirom da će to biti ozbiljna poruka gospodinu Andreju Plenkoviću, jer on je čovjek koji je kandidirao gospođu Grabar Kitarović za još jedan mandat, bilo bi dobro da Vlada podnese ostavku, da se raspusti Sabor i da se raspišu novi parlamentarni izbori. Definitivno nemam namjeru sve ovo što sam napravio do sada, a bili ste i na skupu, ostaviti ljude na cjedilu i taj narod koji jednostavno vapi za promjenama. Dakle, nema više nazad, kad je politika u pitanju - zaključio je Škoro.

