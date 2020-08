Skoro je završio u zatvoru jer je kip Bude kratko odložio na pod

Donosimo vam feljton u sedam nastavaka autora Pere Zlatara, legendarnog hrvatskog novinara koji je nedavno preminuo u 86. godini. Peti nastavak govori o neobičnom događaju na aerodromu u Bangkoku

<p><em>Ova nas priča vodi u Bangkok, a napisana je poslije boravka u Tajlandu. Buda je njen glavni junak.</em></p><p>S kolegama, poznatim beogradskim televizijskim zabavljačima, <strong>Milovanom Ilićem Minimaksom</strong> i <strong>Minjom Subotom</strong>, u zračnoj luci Don Muang u Bangkoku, čekam zrakoplov australskoga prijevoznika Qantasa koji će nas odvesti u Singapur. Mamutski Boeing 747, nalik grbavome klokanu spremnom na skok, kasni zbog snažnih vjetrova, pa u dokolici, u prostranoj čekaonici, ubijamo vrijeme brbljanjem. </p><p>Minja se pohvalio kako je u trgovini umjetninama povoljno kupio pozlaćeni kip Bude, izliven prije više od sto godina, i pokazuje potvrdu koja jamči da nije krivotvoren, nego pravi, najpraviji. I da nas uvjeri kako je izvanredno tržio, izvuče ga iz ručne torbe. Nakon što smo ga Minimaks i ja ogledali i nadivili mu se, ponosni vlasnik Minja na trenutak odloži kip na betonski pod i položi ga između nogu. </p><h2>Pozornik oštro: 'Tko baciti Buda dolje?</h2><p>U zao čas. Dvojica nosača, koji su lijeno kunjali u blizini, odjednom su se uzbudili i poskočili kao da ih je ugrizla zmija. Izmijenivši niz brzih riječi, dozvali su policijskoga pozornika. <br/> Očas smo shvatili da je pometnju izazvao Buda. Pozornik, jak kao da je odvaljen od stijene, krvoločno odmjeri našega suputnika, a iz očiju mu sijevaju munje. I pogledi dvojice nosača bili su, najblaže opisano, vrlo neprijateljski. Pozornik. na tarzanskome engleskom, zagrmi:<br/> «Tko baciti Buda dolje, ha?» <br/> «Ja!» - zbunjeno će Minja: - «Moj je!»<br/> Zgroženi pozornik nježno podigne Budin kip:<br/> «Poći do šef od policija! Smjesta! Razumjeti?» - natucao je.<br/> Mada nismo trebali, Minimaks i ja smo krenuli za Minjom, kao krunski svjedoci. U jednakoj ulozi zaputili su se i gnjevni nosači koji su pokrenuli lavinu, u čvrstoj nakani da postanu uteg koji će nevjernika strmoglaviti u ponor, iz koga se, tko zna koliko dugo, neće iskobeljati. </p><p><br/> Šef policije bijesno dočeka Minju. Vitlao je rukama i, na neusporedivo boljem engleskom od podčinjenoga mu pozornika, zaurlao kako se Budini kipovi ne smiju iznositi iz Tajlanda, a da prekršitelju prijeti kazna zatvora do dvije godine. Dosolio je, kako će grješni bogohulnik Minja, koji se drznuo da uvredljivo odgurne Budu na pod, gore nadrljati:<br/> «Takvu sramotu - kad ste se, naočigled mnoštva ljudi, drznuli da ritnete Budu pod noge - još nisam doživio!» - zloslutno je prijetio mašući kažiprstom.<br/> Minja, naslutivši nahrupjelu opasnost da će zaglaviti poput ribe u gusto pletenu vršu, problijedi kao pergament. Da potom, nalik semaforu, stane mijenjati boje, plavio je, zelenio i rumenio. Pod kožu mu se upio veliki strah, zacijelo je zamislio sebe kako u zebrasto prugastoj halji stoji ulisičen ispred zahrđalih vrata neke od zloglasnih tajlandskih tamnica, u kojima će mu beskonačno dugo trunuti kosti. </p><p>«Nisam znao da Budu ne smijem držati na podu...» - procijedio je.<br/> «Nepoznavanje zakona vas ne oslobađa krivnje!» - neumoljivo zareže šef policije. <br/> «Duboko žalim» - lomio se Minja da ne prolije suze: - «i molim vas, gospodine, povjerujte mi, da nisam namjeravao poniziti vaša vjerska osjećanja. Sa svojim prijateljima»: - pričem se pokretom glave pozvao na Minimaksa i mene: - «došao sam u Tajland, između ostaloga i stoga što poštujem Budino učenje.»</p><h2>'Ne smijete Budu iznositi iz Tajlanda'</h2><p>Minjina oda Budi nije raskravila tvrdoga policajca. Protiče i drugi sat, a on glasno i opasno razmišlja: hoće li stranca - koji se usudio da neprimjerenom ljagom osramoti božanstvo - uhititi odmah, na licu mjesta, tu u zračnoj luci, ili će ga pak, u pratnji stražara, poslati u Bangkok gdje će mu biti suđeno? Neka se nebo smiluje Minji. A s neba i sva božanstva: kršćanski Isus, islamski Muhamed, židovski Jahve, i osobito Buda, kojega je nesmotreno omalovažio. Mi, Minjini plačidruzi - shvativši da je vrag odnio šalu, i kako ćemo možda nastaviti put bez trećega, a da će on, jadan ne bio, nu kriv ni dužan, čamiti u mračnoj ćeliji – sve upornije spopadamo revnoga čuvara vjerske čistoće: <br/> «Kupio je Budin kip, i za to ima jamstvo najveće antikvarnice u središtu Bangkoka!» - molećivo ga kumimo u nastojanju da ublaži željezno stajalište. <br/> Učinilo nam se na časak da se led, korak po korak, lagano topi:<br/> «Slažem se da je Budin kip gospodinov, kupio ga je i platio, što dokazuje račun. Ali zakon, po članku tom i tom, stavka ta i ta, nedvosmisleno nalaže, da se ma koji kip Bude, ne smije iznositi iz Tajlanda. Loše je po vašega prijatelja što ga je, nenamjerno ili ne, bez imalo poštovanja, položio na pod, a to je neoprostivo!»</p><p> </p><p><br/> S razglasa zacvrkuće ženski glasić, koji poziva putnike Qantasa na letu 643 za Singapur, da pođu put izlaza 23:<br/> «Mi bismo krenuli...» - ustane Minimaks, na što ga šef policije britko presiječe:<br/> «Vas dvojica ste slobodni. No vlasnik kipa će ostati, do daljnjega u Bangkoku!» <br/> Minimaks i ja, preklinjemo i uvjeravamo šefa policije, da se Minja nehotice ogriješio. Uzaludno. Ne i ne. Minja će prenoćiti u (pretpostavljamo) tijesnome zatvoru u zračnoj luci. Policajac je ostao srca kruta. </p><h2>Kip Bude ostao u uredu policije</h2><p>Ali nakon drugoga poziva, dotle kameni gospodin Vlast, stubokom je odbacio mrku krinku i smilovao se. Na vrtoglavu promjenu raspoloženja, utjecala je zelena novčanica od dvadeset američkih dolara u stisnutoj šaci Minje Subote, koju je pohlepno povukao k sebi i iz nje, brže - bolje, izvukao ono što je očekivao. Mislima mi je protutnjao savjet kralja Filipa Makedonskoga o tome kako valja potkupiti neprijatelja::»Zlatom natovareni magarac preskače i najviše zidove.»: </p><p>«Hajde, pođite i vi!» - napokon dobrohotno zausti dotle nemilosrdni tlačitelj i prisno namigne Minji: - «Sretan vam put!» <br/> « Vratite mi Budu!» - zavapi nesuđeni vlasnik kipa i domalo tajlandski uznik, u kome se probudila tanahna nada da je pronašao put do policajčeve mekše polovine duše. Ali Minju je oborilo opako ne, veliko kao Veliki zid:<br/> «Kip Bude će ostati u mome uredu. On je, dašto, vaš, gospodine, i vi ćete, kad god budete došli u Bangkok, biti s njime koliko vas je volja. I, svakako, ćete mu se naklonit, kao što mu se klanjamo mi, budisti.» - ponovno se namrgodio gospodin Vlast.<br/> «Kip sam platio!» - Iz srca u junaka, Minja odvažno izvuče posljednju kartu iz rukava. No i ta nije bila dobitna, nego prazna. Lišina, štono vele Dalmatinci:<br/> «Nije naš propust što niste poznavali tajlandske zakone... Uostalom, čemu jadikujete kad je Budin kip vaš. Obećajem vam, da ću ga brižno čuvati!» - utješno nas je otpravio policajac s trećim, i posljednjim, pozivom za ukrcaj.<br/> Nismo se rasplakali od ganuća kad smo se u trku, hrleći k izlazu 23, pogledima oprostili s policajcem.</p><p>Do Singapura smo, na visini od desetak tisuća metara, divanili o zaplijenjenome Budi. Putnik iz Zagreba, u liku moje malenkosti, mudro je šutio i prešutio da je i on kupio sličnu umjetninu, ali na tržnici i daleko jeftinije prošao od Minje. I za razliku od njega, nije ga izvlačio iz kovčega. Tako je moj skriveni Buda zaobišao carinike i, mimo zabrane, zasvagda utekao iz tajlandske domovine.</p><p>Rijetki su petki kad sretnem Minju. Čim se negdje slučajno sudarimo, ne odolim a da ga ne upitam: je li ikada, nakon onoga, otišao u Bangkok na poklonjenje svome Budi, koji, ako je vjerovati uvjeravanju šefa policije, mirom kako priliči božanstvu, obitava u njegovu uredu. Ukoliko ga je hranila varljiva nada da će ga, kadli .- tadli, podragati. No do časa dok pišem ove retke, susret s Budom postao je i ostao neostvarena želja Minje Subote. S oborena nosa bih mu pročitao kako nije sretan zato što ga podsjećam stresnoga doživljaja u zračnoj luci Don Muang. Propišti kinjeć grabežljiva policajca, uvjeren da je taj lukavi, svim mastima premazani, prikan, brže – bolje, preprodao nekome antikvaru njegov pozlaćeni kip. A ono što Minja skaradno izrekne protiv otmičara – baš i nije uputno objaviti. <br/> </p>