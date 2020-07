Škoro: Nemam nikakvu namjeru odustajati od svoje retorike...

Škoro je iznenađen nadmoćnom pobjedom HDZ-a, ali je zadovoljan i što je on dobio čak 16 mandata u Hrvatskom saboru naredne četiri godine u kojima 'neće mijenjati svoju retoriku'

<p><strong>Domovinski pokret </strong>u Sabor ulazi sa 16 mandata, a u njemu će sljedeće četiri godine nastupati iz pozicije oporbe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><br/> <br/> Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> izjavio je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/632792/skoro-nemam-namjeru-odustajati-od-svoje-retorike" target="_blank">HRT</a>-ovoj emisiji "Tema dana" kako vjeruje da će njegovi zastupnici ostati monolitni.</p><p><br/> <br/> - U vladi su predstavnici manjine, jedan iz reformista i jedan iz HNS.-a. To je svjetonazorski HDZ-u blisko. Malo me čudi svjetonazor gospodina Pupovca, kako to usklađuje sa svjetonazorom gospodina Plenkovića. <br/> <br/> Upitao je trebaju li baš manjine biti te koje će određivati o sastavu Vlade te je istaknuo da nema namjeru odustajati od svoje retorike.</p><p> </p>