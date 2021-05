Miroslav Škoro preokrenuo je izborni rezultat tijekom večeri i čini se kako će ući u drugi krug izbora za zagrebačkog gradonačelnika s Tomislavom Tomaševićem, pretekao je Jelenu Pavičić Vukičević. U njegovu stožeru imali su puno razloga za zadovoljstvo.

- Mi smo definitivno ostvarili sve svoje ciljeve. To je jedino što mogu reći na samom početku. Politika nije jednokratna pojava, bez obzira na to što smo imali priliku čuti jako puno toga slušajući rezultate i očekujući da vidimo što se dogodilo u Hrvatskoj. Domovinski pokret je sustavno, temeljito i sustavno radio ovu priču - rekao je Škoro i dodao:

- Svašta su nam govorili: da gubimo, da se furamo samo na moje ime i prezime. Ali mislim da se danas vidjelo što Domovinski pokret je i koji mu je potencijal.

POGLEDAJTE VIDEO: Govor Miroslava Škore

- Mi postojimo samo godinu dana, a napravili smo ogromne rezultate u tih godinu dana. Mi smo, dakle, stranka koja je definitivno u puno općina, gradova pa i u Zagrebu ostavila iza sebe dvije velike stranke. To nije mala stvar. Hvala svima koji su izašli na izbore, koji su dali glas kandidatima koje mi podržavamo, kandidatima koji su se ogledali s Domovinskim pokretom. Hvala i medijima koji su nas počeli ozbiljno doživljavati. Hvala i osoblju koje nas je pratilo tijekom ove kampanje.

- Pred nama je drugi dio kampanje i u njemu ćemo, nadam se, nastaviti uzlaznim trendom. Nisam od onih koji će proglašavati pobjedu. Mi smo ostvarili cilj i u ovom izbornom ciklusu. Vidjet ćemo što će donijeti noć i prebrojavanje svih listića do kraja večeri. Ali Domovinski pokret će, bez obzira na to pobijedi li Jelena, Davor ili Miro, stati nasuprot naletu ljevice koja želi osvojiti Grad Zagreb. Posebno ovakve ljevice koja je na mahove pokazivala kroz djelovanje i istupe elemente onoga na što se ni Hrvatska niti Zagreb ne smiju vratiti. To nije budućnost naše zemlje, Zagreba ni naše djece.

- Uvjeren sam da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razloga i pameti da u argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. Nit je zeleno, nit je samo lijevo. To je, prije svega, ekstremno lijevo i bit će zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao!

- Velika je razlika, velik je posao, velik je posao pred nama. Ali s vjerom u Boga i vašu pomoć, siguran sam da ćemo za dva tjedna slaviti gradonačelnika ili gradonačelnicu koja neće biti iz zeleno-lijeve koalicije. Vrijeme je da se svi skupa malo proveselimo, napravili smo velik posao. Čestitam vam svima i vidimo se ujutro, kad počinjemo raditi još više. Što god da vam kažu, mi smo ciljeve ostvarili i večeras smo pobijedili.