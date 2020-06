Škoro o Kolindinom srednjaku: 'Pokazala ga je cijelom narodu'

Vulgarnom gestom pokazala je da je lažna demokršćanka i da između nje i ljudi koji je podržavaju nema razlike. Srušila je tezu da sam doveo Milanovića na vlast, poručio je Škoro

<p>U sklopu obilaska V. izborne jedinice predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> zajedno s kandidatima s liste Domovinskog pokreta u V. izbornoj jedinici posjetio je Brodsko-posavsku županiju gdje je komentirao potez bivše predsjednice, <strong>Kolinde Grabar Kitarović</strong>, koja je u jeku reakcija na njegovu izjavu, da bi silovane žene s obiteljima trebale razgovarati o pobačaju, objavila fotografiju s ispruženim srednjim prstom, poručivši da je "prošlo vrijeme kad je žena čekala što će 'baja' reći".</p><p>- Povela se ružna kampanja, kojoj je predvodnica postala bivša predsjednica vulgarnom gestom, koja je otkrila njeno pravo lice. Teza da sam ja doveo Zorana Milanovića na vlast jučer je srušena srednjim prstom Kolinde Grabar Kitarović, koja je pokazala da između nje, lažne demokršćanke i ljudi koji je podržavaju nema razlike u odnosu na <strong>Zorana Milanovića</strong>. Birači su se odlučili za iskrenog i pravog socijaldemokratu i ljevičara, a lažni su prokazani - rekao je Škoro, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a519245/Miroslav-Skoro-o-Kolindi-Grabar-Kitarovic.html" target="_blank">N1</a>, poručivši da su oni doveli Milanovića na vlast, jer imaju isti sustav vrijednosti.</p><p>- Srednji prst je upućen svima, ne samo Miroslavu Škori. To je srednji prst koji je pokazan cijelom hrvatskom narodu, svim vjernicima u Hrvatskoj, kardinalu koji je bivšu predsjednicu podržavao na izborima. To je jedna sramota za hrvatsku javnost - rekao je Škoro.</p><p>Dodao je da nakon 5. srpnja ni Plenković ni <strong>Gordan Jandroković</strong> više "hrvatskom narodu neće pokazati srednji prst", nego će ići u svoje globalističke priče.</p><p>Srednji prst Kolinde Grabar Kitarović komentirala je i njegova sestra.</p><p>- Ne bih to komentirala, to je samo jedan u nizu njezinih čudnih i uvredljivih istupa, kakvih je tijekom njezinog mandata bilo jako puno. Ona je imala 5 godina vremena učiniti nešto za žene i za ženska prava. Nije se nešto proslavila, nije se previše ni trudila. Dok ju je gospođa Tomašević molila i slala joj pisma, ona je s njenim mužem pjevala, grlila se, plesala. To samo dokazuje koliko je ona licemjerna. To je licemjerno ponašanje, koje nije svojstveno samo bivšoj predsjednici, nego i nekim drugim članovima - rekla je Vučemilović za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a519226/Skorina-sestra-na-N1.html" target="_blank">N1 televiziju</a>.</p>