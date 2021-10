Bivši šef Domovinskog pokreta, a sad član kluba Suverenista, Miroslav Škoro, za RTL Danas rekao je kako ne zna hoće li ostati potpredsjednik Sabora.

- Vidjet će se za desetak dana, to je samo stvar koji će se model primijeniti - rekao je. Poručio je kako mu ta pozicija u ovom trenutku nije važna, ali mu nije važna "ni od prvog trenutka".

- Nisam se borio da bih bio na nekog privilegiranoj poziciji i ustvari, pozicija potpredsjednika Sabora je samo protokolarna pozicija - rekao je.

'Penava me u dva mjeseca nije nazvao'

Na pitanje je li se čuo s Ivanom Penavom koji je u subotu zauzeo mjesto šefa Domovinskog pokreta, Škoro kaže kako se provlači teza da su njih dvojica prijatelji, no da je Penava čovjek kojeg on poznaje i kojim se imao prigodu sresti par puta.

- Međutim, biti prijatelj, ako je po definiciji biti prijatelj oni koji se poznaju u nuždi i nevolji, definitivno nisam bio s gospodinom Penavom.

- U zadnjih dva mjeseca, vrlo teških mjeseca za mene i moju obitelj, nije me ni jednom nazvao - rekao je Škoro.

Na pitanje je li ga razočarao, Škoro je rekao:

- Da bi vas netko mogao razočarati, morate se prije s njim oduševiti. Tako da me nije razočarao.

Na pitanje je li bilo potrebe da mu čestita na izboru, Škoro je rekao kako ga to nije iznenadilo.

- Dakle, stranački vrh je to odradio, čini me se po onoj staroj Staljinovoj kada su izbori dobro pripremljeni ne treba ih i održati. Tako da, čestitam mu ovom prigodom - rekao je.

Ne razmišlja o povlačenju iz politike

Na pitanje kad će se učlaniti u Suvereniste, Škoro kaže da će to učiniti kad procijeni da je to dobro za njega, stranku i sve ljudi "koji na neki način očekuju da budem odgovoran prema njima jer su se počeli baviti politikom na neki način i zbog mene".

S Mostom, kaže, nije pregovarao, ali je razmijenio nekoliko poruka s Petrovom. Zahvalio mu je na podršci.

Nije razmišljao da se povuče iz politike.

- Mislio sam i kod same situacije kada sam podnio neopozivu ostavku da Domovinski pokret treba ići jednim smjerom u kojem ćemo iskoristiti ovo vrijeme koje je pred nama, a to je nekih tri godine da ojačamo maksimalno, da se ekipiramo kvalitetno. Bili smo u tom trenutku treća stranaka u državi. Međutim, došlo je do ozbiljnog razmimoilaženja sa suradnicima. Ja ne bih više vremena trošio niti na njih niti na ono što oni sada rade. Tako je, kako je. Ja ću se i dalje nastaviti baviti politikom - rekao je.