Škoro o prelasku članova u HDZ: 'Nitko neće napustiti ovaj brod Domovinskog pokreta'

Prije nekoliko mjeseci nije bilo Domovinskog pokreta, sada smo treća politička snaga i moramo to prihvatiti. Što će se događati u preslagivanju, vidjet ćemo, kaže Miroslav Škoro

<p>Domovinski pokret je prema rezultatima DIP-a osvojio 16 mandata, a čelnik<strong> Miroslav Škoro</strong> kaže da je rezultatima zadovoljan. Istaknuo je i da nije u kampanju ušao jer misli da ga<strong> Andrej Plenković </strong>treba, nego zato što su mislili da ih treba hrvatski narod. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Škoro nakon izbora </strong></p><p>- Prije nekoliko mjeseci nije bilo Domovinskog pokreta, sada smo treća politička snaga i moramo to prihvatiti. Što će se događati u preslagivanju, vidjet ćemo - objasnio je Škoro za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/miroslav-skoro-gost-dnevnika-nove-tv---612038.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV.</a> </p><p>Rekao je kako nitko "neće napustiti brod Domovinskog pokreta" te da će tek vidjeti što će se dogoditi u nadolazećem razdoblju. </p><p>- Mi smo napravili čudo. Imamo 16 mandata. Koji žetončići će pristupiti Andreju Plenkoviću i njegovoj trgovačkoj koaliciji ne znam. Vidjet ćemo, ja vjerujem da to među nama neće napraviti nitko - istaknuo je.</p><p>Što se tiče njegove sestre, Škoro kaže da je "dr. Vesna Vučemilović vrhunski stručnjak". </p><p>- Mi ćemo raditi ono što mislimo da je najbolje, a to je nastaviti inzistirati na strukturalnim reformama koje su bitne. Ja vjerujem da i ova nova vlada i saborska većina neće biti u stanju provoditi one prave i istinske reforme koje su važne. Sve će to biti na razini kozmetike i održavanje koalicije da bi se ostalo na vlasti - kazao je Škoro.</p><p>Kaže da će biti u Saboru.</p><p>- Već sam jednom pokazao da to meni nije najvažnija stvar na svijetu i izašao sam nakon osam mjeseci. Sad neću, odgovoran sam predsjednik političke opcije - dodao je Škoro.</p>