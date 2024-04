Škoro o sestri i koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta: 'Ja sam mislio da poznajem te ljude...'

Osnivač Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji sa strankom danas ne želi imati nikakve veze gostovao je u studiju RTL Direkta, gdje je komentirao poslijeizborne dogovore o vladi. Dotaknuo se izjava Marija Radića i Ivana Penave i uvjetu da SDSS ne bude u vladi s njima. - Ja sam mislio da poznajem te ljude, ali ne poznam da bih o njim mogao dovoljno govoriti. Majka me je pokojna naučila, da kada nemam nešto lijepo za reći onda je bolje da ne kažem ništa. Svima im želim sve najbolje. Da je ovo teška i delikatna situacija, sigurno je. Ne znam kako će završiti - rekao je.

Dodao je da su namjere Domovinskog pokreta puno drugačije od njegovog. Kaže kako je u politiku ušao iz vrlo emotivnih poriva i razloga, nego što su sada ljudi koji se nalaze u stranci.

Zagreb: Miroslav Škoro održao završnu konferenciju za medije prije izborne šutnje | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Ja nisam ušao u politiku da bih postao popularan. Da bih došao u situaciju ucjenjivati nekoga, da bi trgovao s nečim, da bi došao na vlast, da bi imao više bilo čega. Ja sam već dovoljno bio popularan. Hvala Bogu, imam dovoljno - rekao je pa dodao da je "imao želju da to bude Domovinski pokret, jedan široki pokret".

- Čak bih rekao različitih političkih svjetonazora, ljudi iseljene i domovinske Hrvatske koji će povesti računa o svojoj zemlji - rekao je te istaknuo kako ga "trgovačke priče ne zanimaju te njima ne bi nikada bio sklon". Objasnio je potom razliku između Penavinog Domovinskog pokreta i svog, a kazao je da "ne slušaju istu glazbu".

Potom se prisjetio slučaja kojeg je doživio na televiziji. Ispričao je kako se svojevremeno u jednoj izbornoj noći začula pjesma Lijepa li si, gdje Škoro pjeva nekoliko stihova, a jedan čovjek trčao je da bi to ugasio.

- To je žalosno. Dakle, pjesma nikome ništa nije kriva, dapače, ali opet velim ne bi previše na tu temu zbog toga što ne znam što bi rekao. Žao mi je što to sve skupa tako. Mislim da mi kao narod i kao zemlja možemo puno bolje i da zaslužujemo ovakve stvari. Neka nam Bog pomogne - ispričao je Škoro.

Zagreb: Miroslav Škoro održao konferenciju za medije na Trgu kralja Tomislava | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Škoro je rekao da bi trebalo pitati birače je li dogovor s HDZ-om izdaja birača, iako su iz Domovinskog pokreta tijekom kampanje govorili da neće s njima. Dotaknuo se potom i svoje sestre, Vesne Vučemilović koja je u stranci, i koja se spominje kao ključna ruka koja fali HDZ-u za većinu.

- Ja vam zato jako volim i svoju suprugu i svoje kćeri i vjerojatno treća ženska osoba na toj top ljestvici je moja sestra. Mi smo rano ostali bez majke i moja sestra je to što sigurno mogu reći vrlo obrazovana, vrlo pametna, vrlo draga, vrlo emotivna, ima vrlo čvrste stavove i siguran sam da će napraviti najbolje što može. Možemo razgovarati o mojoj seki koliko god hoćete, ali o političarki Vesni doktorici Vesni Vučemilović ne bi previše večeras, odgovorio. Ja joj želim svako dobro i molim se za to da napravi najbolje. Opet ponavljam i to zvuči kao floskula, ali stvarno za narod i za ovu državu - rekao je.

Miroslav Škoro sudjelovao je na Fišijadi u Višnjevcu, društvo mu je pravila sestra Vesna | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Vučemilović je ranije napisala i da ne dopušta nikome da u njeno ime sklapa protuprirodni saveze koji predstavljaju izdaju birača. Škoro je na pitanje o mogućem dogovoru lijevih i desnih kazao da bi se "svi skupa morali malo zaustaviti, vratiti svojim korijenima, a potom bi se svi mogli dogovoriti oko svega". Za predsjednika Zorana Milanovića je kazao da je vrlo osebujan, "ne samo političar, nego i čovjek".

- Inteligentan čovjek, jako dobar komunikator. I on ima svoj način komunikacije i ja mu i ovom prigodom čestitam - rekao je pa odgovorio kako tumači to da je Milanović posao miljenik desnice.

Zagreb: Miroslav Škoro održao konferenciju za medije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Dojam, to je još jedan dokaz da je zemlja okrugla. Znači, ako ideš dovoljno u jednom smjeru možeš završiti. Znači, ako ideš dovoljno na zapad, završit ćeš na istoku. Dakle, ako ideš dovoljno lijevo, završit ćeš desno. Gledajte i osim toga, prolazi vrijeme, mi sve skupa sazrijeva i to iskustvo nas čini sigurno drukčijim ljudima. I onda kad si u nekim situacijama možda malo više vremena pročitate neke stvari, a možda iz te pozicije u kojoj je on sada i bolje vidi neke neke pozicije nego što ih je vidio što ih je vidio prije. Meni osobno ovaj način na koji on komunicira meni ne smeta. Čak dapače, slatko se nasmijem - zaključio je Škoro.