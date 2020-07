Škoro objasnio zašto je odbio Plenkovića: 'To je pitanje forme'

Možda nije bilo najsretnije pozvati ljude na ovaj način jer otvara prostor za manipulacije i kalkulacije, rekao je Miroslav Škoro koji je jedan od onih koji se nisu odazvali na sastanak s Plenkovićem

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> jedan je od onih koji je odbio sastanak s premijerom <strong>Plenkovićem</strong>. Na pitanje zašto je to napravio, Škoro je rekao da je važno razgovarati, ali da smatra da se događa "mala diverzija". </p><p>- Sad je važnija kava s premijerom nego gomila drugih stvari koje pritišću društvo. Treba razgovarati, ovdje je samo pitanje forme. Možda nije bilo najsretnije pozvati ljude na ovaj način jer otvara prostor za manipulacije i kalkulacije. Ja dolazim iz stranke koja se ponaša po principu kad te zmija ugrize, onda se i guštera bojiš - kazao je Škoro za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3851084/oporba-plenkovicu-servirala-kosaricu-miroslav-skoro-gostuje-u-rtl-u-danas/" target="_blank">RTL</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Škoro nakon izbora </strong></p><p>Rekao je da su ljudi mogli već puno puta vidjeti što se događalo u zadnjih nekoliko mjeseci od njegovog pojavljivanja u predsjedničkoj utrci.</p><p>- Svako malo afera velika k'o kuća. </p><p>Iz Vlade kaže da oporbu više neće zvati jer su se pokazali neozbiljnima, a Škoro na to odgovara:</p><p>- Mislim da je ta izjava također malo neozbiljna i ishitrena. Kad je bilo teških situacija, u vrijeme srpsle agresije osnovali su Vladu nacionalnog spasa, nisu zvali ljude na neformalne kave. Ako je netko neozbiljan i svodi to na razinu kave, onda su to oni, a ne mi. Vjerujem da ćemo i dalje razgovarati - poručio je i rekao da se u 21. stoljeću može i drugačije komunicirati. </p><p>- Ne možete imati povjerenje 200.000 birača i da vas netko zove telefonom na kavu. Bilo bi dobro da se poštuje procedura. Neka završi prces utvrđivanja točnog broja glasova, idemo konstituirati Sabor i Vladu, idemo onda raditi ono za što su nas ljudi izabrali - rekao je Škoro. </p><p>Na pitanje misli li da je Vlada htjela njegovu podršku, Škoro je rekao kako ne želi špekulirati. Poručio je kako nema potrebe da daje podršku Vladi jer je HDZ našao SDSS i manjince. </p><p>- Ova dva čovjeka koji su ušli u utrku samo da bi dobili dovoljan broj glasova - rekao je i dodao kako se ne boji "žetončića" u svojim redovima. </p><p>Škoro kaže da se ne boji žetončića u svojim redovima. Na upit znači li to da vjeruje da će Plenković vladati sa 76 ruku i da mu nitko neće prijeći pa ni iz njegovih redova.</p><p>- Ne mogu to tvrditi, ne znam tko će prijeći, ali ja se nadam da neće iz Domovinskog pokreta. </p><p>Škoro ne vidi ništa sporno u tome što Zekanović najavljuje osnivanje svog kluba i dodaje kako svoj klub osniva i Radimir Čačić. </p><p>Nije htio otkriti hoće li biti potpredsjednik Sabora.</p><p>- Sačekajmo i taj trenutak, ali mislim da će se mnogi iznenaditi - poručuje.</p><p>Na pitanje bi li prihvatio tu dužnost, Škoro kaže da je odgovoran čovjek te da će biti odgovorna i konstruktivna oporba.</p><p>- Probat ćemo provesti sve ono što nas zanima - izborni zakon, referendumi, pitanje gospodarstva, iseljeništva, a sad da li ću ja biti potpredsjednik ili netko dugi iz redova Domovinskog pokreta. Ja sam čovjek koji je napisao puno pjesama i svašta mogu zamisliti - rekao je Škoro odgovarajući može li se zamisliti da do kasno u noć vodi saborske sjednice.</p>