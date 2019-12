Škoro: Rade budale od nas, pa predsjednica će dobiti pitanja

Realan sam čovjek, dolazim iz realnog sektora, vidim što se događa. Da bi politika trebala proizlaziti iz govora naroda govori Ustav, a kada govorite o korumpiranima elitama, ne volim reći elita jer to je inače termin za nešto pozitivno. Ovdje se radi o tipičnim oligarsima, rekao je predsjednički kandidat Miroslav Škoro, koji je bio gost RTL Direkta.

- Stvari koje bih ja htio napraviti su ostvarive, ukoliko to ne bude moguće ja ću odstupiti. Meni nije najvažnija stvar biti predsjednik. Dugo sam u javnom prostoru vidim da neke stvari ne valjaju, želim ih popraviti, želim vratiti Hrvatsku narodu, mislim da narod na to ima pravo. Zakoni ne valjaju i ljudi koji nas vode ne znaju svoj posao - rekao je Škoro, koji je godinama boi član HDZ-a, protiv čije se kandidatkinje, aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, na predstojećim izborima bori.

- Smatrao sam da je to put nekakve demokršćanske opcije. Ja sam ušao u tu priču da budem stranački opredijeljen, no kad sam vidio kako to funkcionira dao sam ostavku u Saboru i istupio iz stranke - rekao je Škoro, koji je potvrdio da će sudjelovati u sučeljavanju na HRT-u u utorak, gdje će biti svi kandidati.

- Bit ćemo na državnoj televiziji i to na inzistiranje predsjednice. Meni se to ne sviđa. Vjerujem da će ona dobiti tamo ta svoja pitanja pa će odgovarati prije nego što pitanja završi. Mislim da je tam u povlaštenom tretmanu i to nije uredu prema ostalim gledateljima. To je ono o čemu trebamo razgovarati, da od nas prave budale gdje god stignu - rekao je Škoro.

