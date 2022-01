Saborski zastupnik Miroslav Škoro bio je gost na N1 televiziji. Početkom prošle godine Škoro je bio predsjednik Domovinskog pokreta, treće po snazi stranke u parlamentu, bio je potpredsjednik Sabora, kandidirao se za gradonačelnika Zagreba. Danas je nezavisni saborski zastupnik.

- To sam jednim dijelom učinio da novinarima olakšam posao, ne morate govoriti cijelu kobasicu, samo kažete nezavisni saborski zastupnik. Bilo je puno dinamičnije vrijeme nego ovo sada, iako je ovo sada jednako teško. Zadovoljan sam da sam uspio u prošloj godini kvalitetno definirati svoju poziciju i sad okrećemo novi list. Mislim da je ova pozicija komotnija - rekao je Škoro.

Rekao je i što misli o pričama da je u stranci bio “slika prema van”, a konce su vukli drugi ljudi.

- Kad radite bilo kakvu strukturu vi morate na neki način delegirati prava i obveze na ljude oko sebe. Ja sam ponekad bio sretan kad bih našao dvoje-troje ljudi koji bi se htjeli baviti politikom na platformi Domovinskog pokreta, primjerice, u Babinoj Gredi. Kada prođete određene izborne cikluse i dođete do toga da treba kvalitetnije izbalansirati taj politički utjecaj, e onda smo došli do određenih nesporazuma. Svatko od nas u politici ima određenu ulogu u datom trenutku, moja je bila da budem kandidat za predsjednika, da iznjedrim stranku, da joj dam ime i prezime, da joj dam stihove, da joj dam nekakve novce… Ja mogu sam ići na predsjedničke, ali da bi išao na parlamentarne u svim jedinicama moraš imati barem 140 ljudi i samim tim dolazi do situacija u kojima se, u brzini, čine određeni propusti. Ja sam čovjek koji je, za razliku od mnogih, puno puta bio spreman kazati da je nešto krivo napravio, ići dalje i okrenuti novu stranicu. Mislim da je u cijeloj priči (oko DP-a) moglo biti kvalitetnijih rješenja, da nije trebalo praviti toliko kompromisa i da smo se trebali više okrenuti onome što je bio moto u mojoj predsjedničkoj kampanji i stvaranju platforme, veće oslanjanje na ljude koji nisu potrošeni u politici. Ja na kraju nisam ni na koga ljut, dapače, ja sam sretan čovjek, napravio sam nešto što će teško biti ponoviti u budućnosti - kazao je Škoro.

O razlozima odlaska iz Domovinskog pokreta i sukobima u stranci, rekao je da u zadnjih pola godine nije rekao nijednu ružnu riječ “o tim ljudima”.

- Nema potrebe za tim, neću to napraviti ni danas. Vodio sam stranku kako sam ju vodio, smatram da je naš narod generalno možda malo nezreo za veliki stupanj demokracije i postoji malo izraženija želja da postoji uvijek nekakva autokratska figura koja odlučuje o svemu. U Domovinskom pokretu to nije nikada bilo tako. Mi smo uvijek znali raspodijeliti zaduženja, jedino je pitanje jesu li ti ljudi bili dovoljno kapacitirani. Neću ružno govoriti, mene nitko nije otjerao, ja sam otišao svojom voljom, ne slažem se s načinom na koji neki ljudi vide demokraciju, posebice unutarstranačku demokraciju. Ja nisam ništa ružno govorio, oni o meni i mojoj obitelji jesu i to će, nažalost, jednim dijelom dobiti sudski epilog - rekao je.

- Imamo situaciju da je stranka de facto formalno pravno preseljena u Vukovar, vjerojatno ima malo izraženiju ambiciju da bude lokalna stranka, to nije bila moja intencija, meni je žao što je do toga došlo. Morali bismo s nekim drugim ljudima razgovarati da vidimo što je osnovni motiv da netko ide tako dobru, potentnu priču uništavati - dodao je.

Istaknuo je da od politike ne živi te da se ne boji tržišta.

- Ja sam poduzetnik, nikad mi nije bio problem okrenuti stranu - rekao je.

Komentirao je i HDZ.

- Temeljna ideja HDZ-a je iznevjerena i uvijek je onaj koji vodi taj koji ‘boja’ tu stranku. HDZ kakav je sad sigurno nije onakav kakav je zamišljen u trenutku od ljudi koji su ga osnivali, a neke od njih osobno poznajem - rekao je.

Osvrnuo se i na odnos predsjednika i premijera.

- Trebali bismo tražiti minimum konsenzusa u bilo čemu i tražiti jedinstvo. Ovo sve drugo je neučinkovito, može biti fora i zabavno, ali nema rezultat. Ja gospodinu Milanoviću ne vjerujem, on je imao svoju šansu kao premijer. On je i kao poduzetnik zakazao - zaključio je Škoro.