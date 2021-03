Krivotvoreni PCR test je ono s čime neki pokušavaju ući u Europsku uniju pa i u Hrvatsku. Naviše to rade oni koji dolaze iz Srbije i Bosne i Hercegovine, među njima su i državljani Hrvatske koji žive u tim zemljama. Skoro da nema dana da se na graničnim prijelazima ne pojave oni koji kod sebe imaju lažni PCR test, čak i onaj kojeg su izradili u kućnoj radinosti.

'Granicu sa nevaljalim testom neće proći'

Ipak je najviše onih koji kažu policajcima nakon što su otkriveni da su test kupili od nepoznate osobe za neutvrđen iznos novaca.

- Od početka pandemije na graničnim prijelazima Brodsko posavske županije s lažnim PCR testovima pokušalo je ući 122 osobe, od toga na graničnom prijelazu Stara Gradiška 97 osoba dok su ostali pokušali ući na Graničnim prijelazima u Slavonskom Brodu i Vrpolju. Od svih do sada otkrivenih slučajeva niti u jednom policajci nisu pogriješili, svi su bili potvrđeni da se radio o lažnim testovima – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske ne želeći govoriti o metodama na temelju kojih policajci posumnjaju da je PCR test lažan, kao i na koji način otkrivaju da li je dokument vjerodostojan.

- Mogu samo reći da granicu s nevaljalim testom sigurno neće proći – kaže Kata Nujić, dodajući da se protiv svih koji pokušaju s lažnim PCR testom ući u Hrvatsku podnose kaznene prijave i predaju na postupanje nadležnom sudu.

- Državljanima drugih država, kada je u pitanju naša županija tu se uglavnom radi od državljanima BiH onima koji su kod sebe imali lažni PCR test uskraćuje se ulazak u državu, odnosno nastavak putovanja preko Hrvatske ako im je odredište u nekoj drugoj zemlji Europske unije – rekla je Nujić.

Kaznena prijava za krivotvoreni test

Krivotvoritelj testa moguće čini čak dva kaznena djela. Krivotvorenje isprave, ali i potencijalno širenje zarazne bolesti. Osim što time ugrožava život ljudima koji ga okružuju, direktno poništava napore tisuća vrijednih ljudi koji živote ljudi pokušavaju spasiti.

Nedavno je i Europol objavio podatke kako je razbijen lanac lažiranih testova u pariškoj zračnoj luci Charles De Gaulle, te u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Španjolskoj, dok se u Irskoj odgovornost pripisuje određenim kriminalnim skupinama.

Očito je da je riječ o europskom problemu koji je prijetnja našem zdravlju i sigurnosti te zahtijeva i promptnu reakciju i suradnju unutar EU-a.

Svi oni koji s krivotvorenim PCR testom pokušavaju ući u Hrvatsku po principu 'ako prođe prođe' na taj način možda će izbjeći plaćanje testa, no zaradit će kaznenu prijavu. Da se pojedinci snalaze na razne načine govori i podatak da se uglavnom radi o lošim fotokopijama, do nekog sasvim nepoznatog nalaza, nekog novog laboratorija za biokemiju koji ne postoji, do jednostavno nekog ispisa loše skeniranog PCR testa. Motivi su uglavnom isti - izbjegavanje plaćanja testa i samoizolacije.