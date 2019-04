Skoro svi su se utopili: Titanic je na put krenuo s 29 Hrvata...

Na današnji dan prije 107 godina na svoj prvi komercijalni put krenuo je brod Titanic. Tog 10. travnja 1912. godine krenuo je na svoje prvo putovanje iz britanskog Southamptona u New York. Na cilj nikad nije stigao, samo četiri dana kasnije udario je u ledenu santu i potonuo. Od, kako se procjenjuje, 2223 putnika na brodu, njih više od 1500 je poginulo.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205755 / specijal o titaniku]

Na brodu je bilo i putnika iz Hrvatske, Slovenije i BiH, a u Državnom arhivu u Rijeci pronađen je popis austrougarskih državljana koji su kupili kartu.

Kako je prije nekoliko godina za Novi list pojasnio ravnatelj Arhiva Goran Crnković, spomenuti popis nalazi se u fondu Pomorske oblasti za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci (1870-1918).

Na brodu 29 Hrvata

Putnika iz naše i susjednih zemalja bilo je ukupno 37. Iz Hrvatske je bilo 29 putnika, iz Slovenije četvero, a evidentirana su i četiri putnika s područja Bosne i Hercegovine. Na popisu je i Johann (Ivan) Markun iz Hrvatske, kojega nema na drugim poznatim popisima. Među spašenim putnicima bilo je i troje Hrvata: Mara Osman-Banski iz Vagovine kod Čazme, Ivan Jalševac iz Topolovca kod Siska i Nikola Lulić iz Konjskog Brda, Perušić.

Na popisu su i putnici iz ondašnje Kranjske – Franz Karum, Anna Karum, Janko Vovk i Jakob Pašič, dok su s područja Bosne zabilježeni Ćerim Balkić, Redžo Delalić, Husein Sivić i Ejdo Rekić.

Foto: Imdb/Promo

O hrvatskim iseljenicima na Titanicu najviše se može doznati iz knjige "Titanic: Hrvati u katastrofi stoljeća" Slobodana Novkovića.

Spasilački prsluk s Titanica sačuvao je Josip Car, član posade Carpathije. Nakon što je Carpathia u New Yorku iskrcala preživjele, na njenim je palubama ostalo nabacano na stotine prsluka. Nitko ne zna gdje su svi ti prsluci kasnije nestali. Jedan je, međutim, nakon dolaska u Rijeku 6. svibnja 1912. kao suvenir uzeo spomenuti Car.

Dugo ga je držao u privatnom posjedu, a zatim je prsluk 30-ih godina prošlog stoljeća darovan muzeju u Rijeci. Putnički brod Carpathia bio je vlasništvo britanske parobrodarske kompanije Cunard Line, koja je 1903. godine otvorila prekooceansku liniju Rijeka-New York. Njemački proučavatelj sudbine »Titanica« Hermann Söldner objavio je popis posade broda »Carpathia«, na kojemu se doista nalazi i ime Josipa Cara.

Osamnaestogodišnji Car na brodu je Carpathia, koji je plovio na liniji New York-Rijeka, radio kao konobar. U zavjetnoj kapelici na Trsatu postoji i slika koju je poklonio Josip Car. Brod »Carpathia« odmah je postao poznat širom svijeta, njegov kapetan i posada slavljeni su gdje god su se pojavili, a i tadašnja se Fiume pojavila u svim svjetskim novinama.

'Loš predosjećaj'

Neposredno prije prvog putovanja Titanica nevjerojatno puno ljudi imalo je "predosjećaj" da će se nešto loše dogoditi. Tako su primjerice čuveni milijunaš George W. Vanderbilt i njegova supruga Edith, na nagovor punice koja je imala predosjećaj, u zadnji čas otkazali putovanje. Prtljagu i slugu Fredericka Wheelera nisu stigli vratiti. Wheeler je potonuo s brodom.

'Taj brod nikad neće stići u New York'

E.W. Bill i njegova supruga također su otkazali put, nakon što je gospođa Bill sanjala katastrofu. Putovali su brodom Celtic. Nesreću je "predvidjela" i jedna žena iz Nebraske koja je svom suprugu poslala telegram da ne putuje Titanicom. On ju je poslušao i stornirao rezervaciju.

Sin jednog poginulog člana posade poslije se prisjetio kako je ispraćao oca u Southamptonu:

- Kada se Titanic odmicao od pristaništa majka je počela plakati. Nakon što sam je pitao zašto plače, odgovorila je: "Taj brod nikada neće stići u New York".

Foto: United Archives/Archiv Carl Simon

'Taj brod je proklet. Znam to '

Emma Bucknell iz Philadelphije se prije ukrcavanja u Titanic povjerila suputnici Margaret Molly Brown: "Strašno se plašim poći na ovaj brod. Sigurna sam da će se nešto dogoditi". Čak i nakon što se ukrcala, na nagovor prijateljice, rekla joj je: "Taj brod je proklet. Znam to". Obje su žene preživjele tragediju.

Zanimljivo je i pretkazanje Blanche Marshall s otoka Wight. Ona je s prijateljima i obitelji promatrala kako Titanic prolazi pored otoka. U jednom trenutku je, ničim izazvana, rekla: "Taj će brod potonuti prije no što stigne u Ameriku". Okupljeni su se zgrozili te je podsjetili kako je Titanic "nepotopljiv". Ona im na to odgovorila: "Ja vidim stotine ljudi koji se u ledenoj vodi bore za život. Zar ste vi toliko slijepi pa to ne vidite? Zar ćete ih ostaviti da se utope?". Ista je žena tri godine poslije predvidjela potapanje Lusitanije.

Brod je postao poznat po tome što je bio uređen najluksuznijim namještajem. Putnici su mogli uživati u bazenima, kupeljima, knjižnici, a unutrašnjost broda izgledala je kao luksuzni hotel.

Bogati uživali, sirotinja se mučila

Iako su bogati putnici na brodu mogli uživati u svom tom luksuzu, oni siromašni koju su putovali trećim razredom imali su samo dvije kupaonice i sami su morali prati rublje.

Prva tri dana putovanja prošla su bez problema. Titanik je ukrcao putnike u Cherbourgu u Francuskoj i luci Queenstown. Među njima su bili mnogi milijunaši. Dan prije tragedije u kotlovnici šest izbio je požar. Ugasili su ga, a plamen je oštetio pregradu za ugljen.

Upozorenja o ledu dolazila su s mnogih brodova, ali Titanic ih je ignorirao i nastavio voziti brzinom od 22 čvora, najvećom koju je ikad postigao.

Foto: Imdb/Promo

Preživjelo samo troje Hrvata

Uoči tragedije kapetan Smith je u 18 sati promijenio putanju i otišao na večeru. Na mostu se pojavio u 21 sat i posadi rekao da se sve dobro promatra.

Noć je postajala sve tamnija, a na nebu se nije vidio ni mjesec. Nije bilo vjetra, a more je bilo potpuno mirno. U 23.40 časnici na vidikovcu su primijetili santu i javili mostu. Iako su odmah zatvorena nepropusna vrata šteta je bila prevelika. Katastrofu je preživjelo samo troje Hrvata i to pravim čudom budući da su svi bili putnici trećeg razreda te su imali male šanse za spas.



Tema: History