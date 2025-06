Škotski letač poginuo tijekom skoka s planine u Alpama: Nije dozvolio da ga strah zaustavi!

Liam Byrne (24), škotski prvak u wingsuit letenju i istaknuti instruktor padobranstva, tragično je izgubio život tijekom skoka s planine Gitschen u švicarskim Alpama. Smrtno je stradao u subotu, nakon skoka s visine od 2.400 metara, priopćile su lokalne vlasti.

Byrne, rodom iz Stonehavena u škotskom Aberdeenshireu, bio je poznat po izuzetnoj stručnosti u ovom ekstremnom sportu, a iza sebe je imao više od 4.000 skokova tijekom desetogodišnje karijere. Šira javnost upoznala ga je i kroz BBC-jev dokumentarac The Boy Who Can Fly iz 2024. godine, u kojem je otvoreno govorio o svojoj strasti prema letenju i rizicima koje nosi ovaj opasni sport.

- Mislim da sam imao oko 13 godina kad sam rekao ocu da želim naučiti letjeti poput ptice - prisjetio se Byrne u dokumentarcu.

- Još u školi sam znao gledati kroz prozor galebove kako lete i zavidjeti im na toj slobodi - rekao je.

Za sebe je govorio da nije adrenalinski ovisnik, već netko tko se sustavno i temeljito pripremao za svaki izazov: „Više me plaši uredski posao nego mogućnost smrti u skoku.“

Njegova strast prema ekstremnim sportovima započela je vrlo rano, već s 12 godina popeo se na Kilimanjaro, s 14 je postao licencirani paraglajder, a s 16 prvi put skočio padobranom. Sa samo 18 godina obukao je wingsuit, posebno odijelo koje omogućuje horizontalno letenje nalik pticama, što je opisao kao „drugu kožu“.

- Želimo se sjećati Liama ne samo po tome kako je otišao, već po tome kako je živio. Liam nije bio bez straha, ali nikad nije dopustio da ga strah zaustavi. Jurio je za životom kako većina nas samo sanja – i on je letio - potvrdili su roditelji Mike i Gillian.

Dodali su kako je za njih Liam bio više od pustolova – bio je sin, brat, unuk, rođak i prijatelj.

- Bio je izvor smijeha, snage i inspiracije. Nedostajat će nam njegova divlja energija i zarazni osmijeh. Iako je sada izvan našeg dosega, zauvijek će biti s nama - priopćili su.

Wingsuit letenje ostaje jedan od najopasnijih ekstremnih sportova na svijetu, unatoč vrhunskoj pripremi i iskustvu. Liam Byrne ostat će upamćen kao mladić koji je snove o letenju pretvorio u stvarnost – sve do posljednjeg skoka.