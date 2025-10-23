Sve pozitivne stvari kojima se Plenković godinama hvalio došle su zbog Europske unije: od Pelješkog mosta i Schengena, preko obilnih proračunskih dotacija iz europske blagajne
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Skupa cijena korupcije: Pod HDZ-om je Hrvatska društveno i demokratski nazadovala
Sve dobro dogodilo se zbog Europske unije, sve loše dogodilo se zbog HDZ-a. To bi trebala biti egida pod kojom je premijer Andrej Plenković održao svoj govor o stanju nacije u Hrvatskom saboru i mantra pod kojom je obilježio devetu godišnjicu svoga mandata.
