Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Skupa cijena korupcije: Pod HDZ-om je Hrvatska društveno i demokratski nazadovala

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Skupa cijena korupcije: Pod HDZ-om je Hrvatska društveno i demokratski nazadovala
Zagreb: Dolazak na Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sve pozitivne stvari kojima se Plenković godinama hvalio došle su zbog Europske unije: od Pelješkog mosta i Schengena, preko obilnih proračunskih dotacija iz europske blagajne

Sve dobro dogodilo se zbog Europske unije, sve loše dogodilo se zbog HDZ-a. To bi trebala biti egida pod kojom je premijer Andrej Plenković održao svoj govor o stanju nacije u Hrvatskom saboru i mantra pod kojom je obilježio devetu godišnjicu svoga mandata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025