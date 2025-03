Skupe brze brodice ostale su u luci, a mladić 8,5 sati putovao do bolnice. Tko će odgovarati?

Predugih osam i pol sati trajala je agonija spašavanja mladića s Lastova. On, nažalost, životnu bitku nije dobio, a nikad nećemo dobiti odgovor na pitanje bi li ostao živ da nije tih beskonačnih osam i pol sati proveo na dva trajekta, u kolima Hitne pomoći, na uzburkanome moru, po cestama Lastova, Korčule, pa Pelješca i dubrovačkog zaleđa... I sve to vrijeme, svi koji su bili uz njega, do zadnjih snaga su se borili da mu spase život. Možda, nažalost, ne bi pomoglo ni da je ranije stigao do bolnice, no mora se postaviti pitanje može li se i mora ipak više. I što je sa svim drugim stanovnicima naših udaljenih otoka, zar im se zaista ne može osigurati pravovremena zdravstvena skrb?

