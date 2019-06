Skupljaju novac za novi odjel za dječju onkologiju na Rebru

Neka djeca su na našem odjelu po mjesec dana, a neka po šest mjeseci. Nadamo se kako će sada imati bolje uviete. Želimo da svatko tko mora proći ovaj mukotrpan proces da ga prođe u što lakšim uvjetima, rekao je pročelnik zavoda za pedijatrijsku hematologiju doktor Ernest Bilić na donatorskom skupu za Zakladu - dječja onkologija Rebro.

Zaklada je utemeljena prije godinu dana s osnovnim ciljem ostvarenja programa izgradnje i opremanja novog odjela dječje hematologije i onkologije u Zagrebu u sastavu KBC-a Zagreb kako bi se poboljšali uvjeti liječenja maligno oboljele djece.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Dosad je prikupljeno šest milijuna i sto tisuća kuna, a kako bi postigli svoj cilj od 25 milijuna kuna, održali su drugi donatorski skup. Pokrovitelji donatorskog ručka su Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstvo zdravstva.

- Zavod za dječju hematologiju i onkologiju KBC-a Zagreb po uspješnosti liječenja malih pacijenata te zdravstvenom ishodu iznad je prosjeka Europske unije. Realizacijom ovog projekta napravit će se veliki iskorak u liječenju djece čime će se njima, ali i njihovim roditeljima, omogućiti bolji i komforniji smještaj i vjerujem time poboljšati zdravstveni ishod - rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

- Novi odjel će najmlađim pacijentima osigurati mir i privatnost, ali i druge prednosti, kao što su boravak na novoj terasi, novu čajnu kuhinju u kojoj će roditelji moći pripremiti obrok te u potpunosti opremljenu dječju igraonicu. Također pripremat ćemo im predstave, a imat će i školicu za najmlađe i za srednjoškolce - rekao je ministar.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Imali smo neke od tih stvari i prije ali sada će to biti u značajno boljim uvjetima. Kada radite ovaj posao shvatite da nije samo dijete koje se razboli nego i cijela obitelj. Ovim putem ćemo im omogućiti da to sve zajedno lakše prebrode. Nadam se kako će se jednog dana otkriti terapija koja će biti učinkovitija od sadašnje i uz puno manje nuspojava, ali nažalost ne znam kada će to biti - rekao je pročelnik Bilić.

Tema: Hrvatska