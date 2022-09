'Skupljali smo vodu cijelu noć, pukla je cijev u zidu i smočila struju, nastava ide online...'

Počelo je doslovce liptati ispod radijatora, pa nismo mogli ni kantu postaviti. Srećom smo imali plitke posude, ali smo doslovce morali izlijevati vodu svakih nekoliko minuta, kazala nam je u petak popodne Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije u Zagrebu.

Nevrijeme koje se u četvrtak sručilo i na Zagreb, izazvalo je pravu havariju na školskoj zgradi u Novom Zagrebu, a u kojoj još od potresa osim učenika I. gimnazije nastavu pohađaju i učenici Gimnazije Tituša Brezovačkog. Oni su bili u jutarnjoj smjeni, a voda iz puknute cijevi probila je u prostorije na drugom katu, dok su na nastavi bili učenici I. gimnazije.

- Nije stradao krov, već cijev koja odvodi oborine s krova. No ona je smještena u zidu i kad je voda počela nadirati kroz pukotinu, počelo se slijevati niz zidove s drugog kata prema dolje. Stradale su dvije učionice, dva kabineta, no najveći problem je to što je voda probila do portirnice u prizemlju, gdje je kutija s električnim instalacijama. Odmah smo isključili struju i poslali učenike kući. Najvažnije je da su oni sigurni - priča nam ravnateljica, ističući koliko je veliki posao kroz cijelu noć odradilo tehničko osoblje, domari i spremačice obje škole. Doslovce cijelu noć su čistili školu i skupljali vodu.

- Svi su ostali i pitali što treba, iako mnogi žive daleko od škole. Iako nismo odmah mogli utvrditi što se dogodilo, domari su se odmah po onoj oluji popeli na krov i betonskom pločom zaštitili otvor za cijev. To je ipak malo zaustavilo izlijevanje. No onda se morao razbiti zid. Imali smo što vidjeti - dodaje.

Dobrih 30-ak centimetara cijevi se doslovce otkinulo, vjerojatno i pod navalom vodene bujice. Kroz noć i jutro djelatnici su uspjeli sanirati većinu štete i poplave, no nastave u školi nema do daljnjeg.

Štetu tek treba utvrditi

Ravnateljica je potom jutro provela s majstorima, predstavnicima iz Gradskog ureda za obrazovanje, predstavnicima građevinskih tvrtki, kako bi se ustanovilo kolika je šteta i koliko će trajati popravci.

- Zaista ne možemo procijeniti kad ćemo se moći vratiti na nastavu. Da bi se ustanovilo je li i što stradalo od električnih instalacija, prvo se sve mora osušiti. A kiša ne prestaje padati. Stradali su i parketi, zidovi... - nabraja Dunja Marušić Brezetić, dodajući i da su odmah zvali i iz Ministarstva znanosti i obrazovanja pitati mogu li ikako pomoći.

- Nisam znala što da im kažem, ništa još ne znamo. Ali sigurno ću ih zvati ako će trebati - smije se.

U školu je stigao i Damir Jelenski, ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog, čija se zgrada na Gornjem Gradu obnavlja nakon potresa već pune tri godine. Kaže nam da ima dobre vijesti, konačni ugovor o financiranju obnove u petak je poslan u Ministarstvo financija. Nada se da više neće biti zapreka da napokon započnu radovi na zgradi koja je spomenik nulte kategorije, što je kompliciralo obnovu.

- Mi smo bili u jutarnjoj smjeni. Bitno je da se nikome nije ništa dogodilo, a dok se sve ne sredi, bolje je da budu kod kuće. U ovakvim situacijama može doći i do požara - ističe.

Obilna kiša u Zagrebu pada već dva dana, štete su brojne na mnogim objektima, službe su stalno na terenu, a svi samo gledaju u aplikacije za prognozu, u nadi da će ipak uskoro prestati padati.

