Skuplji boravak! Vlada podiže iznos za strane radnike

Vlada je na sjednici u četvrtak izmijenila Uredbu o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja kojom se taj iznos za privremeni boravak u svrhu rada povećava na 57 posto mjesečne neto isplaćene plaće lani, odnosno na 60 posto za privremeni boravak u druge svrhe.

Vlada Uredbu o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u RH mijenja radi usklađivanja sa Zakonom o strancima, ispravkom Direktive EU o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravkom, ali i s visinom minimalne plaće, pojasnio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Naime, Uredbom donesenom 2021. godine propisano je da državljanin treće zemlje mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 50 posto prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini, koja je u 2024. iznosila 1318 eura, a slijedom čega su u 2025. sredstva za uzdržavanje na mjesečnoj osnovi iznosila 659 eura za jednu osobu, odnosno dodatnih 15 posto za dvije osobe, a za svakog sljedećeg člana dodatnih 10 posto.

S obzirom na to da je odlukom Vlade visina minimalne plaće za 2025. godinu određena u iznosu 970 eura bruto, tj približno 750 eura neto, izmjenama ove Uredbe iznos sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja povećava se kako ne bi bio manji upravo od neto minimalne plaće.

Tako se taj iznos povećava s 50 na 57 posto mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini - sa 659 na 751,26 eura za odobreni privremeni boravak u RH u svrhu rada te s 50 na 60 posto mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini za odobreni privremeni boravak u RH u druge svrhe - sa 659 na 790,80 eura.

