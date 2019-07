Sladoled koji je prije koštao 15 kuna naglo je skočio na - 25 kn

Sladoled u kornetu platio sam 25 kuna, a prethodnih dana taj isti i u istoj prodavaonici bio je 15, požalio nam se Zagrepčanin koji s obitelji ljetuje ne Mljetu.

Poslao nam je račune iz suvenirnice Nacionalnog parka Mljet. Na onome od 24. srpnja piše da je sladoled Maximo 15 kuna, a 26. srpnja isti sladoled platio je 25 kuna.

- Nije mi jasno da su cijene podigli usred tjedna, a ne na početku sezone. Shvatio bih i da je sladoled poskupio za kunu, dvije, ali za 10 kuna? Pa kornet je poskupio za 66,67 posto - izračunao je čitatelj.

Dodao je da su u toj prodavaonici nacionalnog parka gotovo svakog dana kupovali sladoled i hladnu vodu nakon vožnje biciklima po otoku.

- Boca vode od litre i pol stoji 15 kuna. I tako je od prvog dana otkad smo ovdje na godišnjem odmoru i to smo prihvatili. Nije mi teško platiti tu bocu hladne vode, a shvaćam i da je to nacionalni park. No ne mogu shvatiti da toliko podignu cijene sladoleda, i to usred tjedna, a ne na početku mjeseca ili sezone - zaprepašten je čitatelj. Dodao je da je to još jedan u nizu paradoksa turističke sezone.

- Osim korneta, prekjučer sam skuplje platio i sladoled Sensation. Po novom je 15 kuna, a mislim da je bio 10. Primijetio sam i da ti računi nisu fiskalizirani. Zar ne moraju svi fiskalizirati račune - pitao je čitatelj.

Foto: snimio čitatelj 24sata Sladoled je 24. srpnja stajao 15 kuna, a ista cijena bila je i za bocu vode od litre i pol. Dva dana kasnije sladoledu je cijena skočila na 25

Nacionalni parkovi nisu obveznici poreza na dobit jer su državna ustanova. Prema Zakonu o fiskalizaciji, u prometu gotovinom fiskalne račune moraju izdavati pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit. Državne ustanove, pa tako i Javne ustanove nacionalni parkovi, čiji je osnivač država, to nisu. Znači, ni Nacionalni park Mljet ne mora izdavati fiskalne račune, one koji se odmah, preko interneta, registriraju u Poreznoj upravi.

Sladoled u kornetu Maximo, kakvog je čitatelj na Mljetu platio 25 kuna, u Zagrebu stoji 12 kuna, a drugi, koji je platio 15, stoji osam kuna. Voda u boci od litre i pol, koju također na Mljetu plaćaju 15 kuna, u prodavaonicama stoji pet kuna.

- Prema odluci koja je stupila na snagu 26. srpnja poskupjeli su sladoledi i pića u malim bocama. Sladoledi su poskupjeli, ovisno o vrsti, za različite postotke. Kako bismo smanjili potrošnju vode i napitaka u malim bocama, i njima smo podigli cijene. Tako boca vode od pola litre koja je bila osam kuna sad stoji 10, a velika, od litre i pol, ostala je 15 kuna - rekli su nam u Nacionalnom parku Mljet. Dodali su da su cijene vidljive, prema propisu, u cjeniku ili na proizvodu. Navodno su sladoledi u njihovim suvenirnicama na Mljetu stajali jednako kao u prodavaonicama trgovačkih lanaca. Jasno je da svatko, prema zakonu ponude i potražnje, može slobodno formirati cijene. Čak i ako su cijene prilagodili onima u okolici, na otocima ili u nacionalnim parkovima, drastično su poskupjeli usred sezone.

