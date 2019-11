Slavi se Martinje diljem zemlje: Policija vozače poziva na oprez

Povodom narodnog običaja krštenja mošta Martinja i očekivano povećanog broja alkoholiziranih sudionika u cestovnom prometu policija je najavila da će od petka do 12. studenog pojačano nadzirati vožnju pod utjecajem alkohola.

Statistika pokazuje da se u studenom i prosincu povećava broj prometnih nesreća i stradavanja pa će policija za Martinje i blagdane provoditi pojačan nadzor alkoholiziranosti vozača.

Kao upozorenje vozačima da ne sjedaju pijani za volan mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati akcije tijekom Martinja kada je na vožnju pod utjecajem alkohola i droga kontrolirano 8456 vozača. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečeno je 729 vozača, a 11 vozača je odbilo alkotestiranje.

Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 25 do 30 godina - 174 vozača, od 31 do 40 godina - 167 vozača te od 18 do 24 godine - 160 vozača. Najveći broj vozača, njih 344, imao je koncentraciju alkohola od pola do jednog promila.

U nadzor prometa, najavila je policija, bit će uključen maksimalan broj policajaca službenika kao i raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa.

Tema: Hrvatska