Slavlje u Gornjim Močilima: 'Želimo da se ljudi vrate u ovaj kraj. Tu će biti nova klica života'

Blagdan sv. Antuna Padovanskog slavio se u prepunoj crkvi Župe svetoga Ante u Gornjim Močilima kraj Bosanskog Broda. Svetkovina traje nekoliko dana, mjesto je uistinu oživjelo, barem nakratko vratili su se i stariji žitelji koji su se odselili u druge dijelove Hrvatske i Europe.

- Ovakve svetkovine su za sada prigoda da ljudi dođu svojoj kući, makar to bilo i nakratko. Ove godine blagdan proslavljamo u lijepom okruženju. Započeli smo projekt stvaranja novih uvjeta za život, počela je gradnja objekta u kojemu će biti smještena Zajednica Cenacolo, oni će ovdje živjeti i raditi s nama. To nam svima daje nadu i perspektivu. Ljudi su skupili novce i kupili tu zemlju sa željom da to sve starta i zato smo jako zadovoljni. To će sigurno biti nova klica života, mala, sve u životu počinje kao malo, ali važna klica života - rekao je Ivan Tolj, župnik u Gornjim Močilima.

U utorak je užurbano provjeravao je li sve spremno za svetu misu, dočekivao goste i baš za svakoga je pronašao malo vremena. Prije 17 godina Tolj je počeo dizati novi crkveni objekt u tom kraju. Time je započelo i oživljavanje ratnim razaranjima uništenog dijela zemlje.

- Duboko vjerujemo da je koncept ‘Ora et labora’ (Moli i radi) jedan od temeljnih kulturoloških fenomena koji su kreirali zapadnu Europu, a čitava Zajednica Cenacolo počiva na tome modelu. Ljudi koji imaju probleme uključuju se u Zajednicu te kroz molitvu i rad postaju drugačiji ljudi, a novom šansom za život. Kako je rekao sveti Pavao: ‘Ne živim više ja, nego živi Krist u meni - istaknuo je župnik Tolj.

Ipak, priznaje da nije zadovoljan malim brojem ljudi koji su se uistinu vratili u Gornja Močila. Uglavnom dolaze stariji, i to oni koji sad žive preko Save u susjednom Slavonskom Brodu. Nedostaje mladosti.

- Malo tko se nakon rata odlučio vratiti ovdje u svoju kuću. I dok su 1991. godine Gornja Močila i Sijekovac bilježili 1792 katolika, danas ih tu ima svega sedmero. Kad umremo, mi stari, tu neće biti nikoga. Uz članove Zajednice Cenacolo, ovisnike kojima treba pomoć, život u selu će se nastaviti. Oni su nam u tom smislu nada - rekao je Jozo Jelinić, profesor u mirovini, koji je na neki način potvrdio župnikove riječi.

Svetu misu u povodu Blagdana sv. Ante Padovanskog služio je vlč. Anđelko Cindor, a nazočio je i Anto Tomas, gvardijan samostana Plehan. Nakon mise u crkvenom dvorištu organizirano je zajedničko druženje.