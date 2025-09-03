Obavijesti

Piše 24sata,
Slavna lisabonska uspinjača iskočila iz tračnica: Najmanje 20 ozlijeđenih, a dvoje kritično...
Foto: Reuters

Uzroci nesreće zasad nisu poznati, no fotografije s mjesta događaja prikazuju uništenu uspinjaču...

Lisabonska uspinjača Gloria, popularna među turistima, u srijedu je iskočila iz tračnica, pri čemu je ozlijeđeno najmanje dvadeset ljudi, dvoje od njih teško.

Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, prenosi CNN Portugal. Portugalski medij Publico piše da u nesreći tog vozila koje može prevoziti 43 osobe ima najmanje 20 ozlijeđenih, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. 

Uzroci nesreće zasad nisu poznati, no fotografije s mjesta događaja prikazuju uništenu uspinjaču. 

Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorie iz tračnica, iako je nesreća u srijedu dosad najteža. Posljednje iskliznuće se zbog ozbiljnog kvara dogodilo u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo prevrtanja vagona niti žrtava. Gloria poslije te nesreće nije vozila mjesec dana. 

