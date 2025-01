Slavonac (69) prodavao na crno tablete za potenciju: Prijavili ga

Policija u Vukovarsko-srijemskoj županiji završila je istragu protiv 69-godišnjaka koji se sumnjiči za ilegalnu trgovinu.

Unatoč zabrani prodaje medicinskih proizvoda bez odobrenja nadležnih institucija, on je od siječnja 2024. do kraja siječnja 2025. putem društvenih mreža prodavao i poštom dostavljao zabranjene medicinske preparate, uključujući one za potenciju.

Time je ostvario nezakonitu materijalnu korist. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.