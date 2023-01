Slavonci plaćali eurima koji su bili filmski rekviziti! Policija je upozorila: Pazite na lažnjake

U Policijskoj postaji Nova Gradiška jučer u 17.20 sati, zaprimljena je dojava da je nepoznati osumnjičeni za plaćanje prodajnih artikala u prodavaonici na području Općine Nova Kapela koristila filmski rekvizit od 10 eura.

Policijski službenici nastavili su daljnji rad na pronalasku počinitelja kaznenog djela prijevare.

Također je i u prosincu 2022. godine, na području Slavonskog Broda, evidentiran slučaj plaćanja taxi usluge filmskim rekvizitom – novčanicom od 50 eura.

- Građani budite oprezni, te svaku euro novčanicu dobro pogledajte jer pojedinci koriste vrijeme prilagodbe, te će nastojati iskoristiti priliku i 'ubaciti' lažnjak - poručuju iz PU Brodsko - posavske.

Novčanice koje su počinitelji koristili kao sredstvo plaćanja u spomenutim slučajevima su filmski rekviziti na kojima je ispisano: 'Souvenir production', odnosno 'This is not legal it is to be used for motion props'.

Za lakšu provjeru autentičnosti HNB preporučuje četiri koraka: osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri.

- Osjetite papir i reljefnost novčanice. Pogledajte novčanicu prema svjetlu i provjerite ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku i prozor s portretom. Nakrenite euro novčanicu i provjerite hologram; brojku koja mijenja boju; sjajnu traku i prozor s portretom - poručuju.

