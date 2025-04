Slavonci su odlični kupci

Stop Shop je brand maloprodajnih parkova u središnjoj i Istočnoj Europi austrijske investicijske kompanije. Nalaze se i u 17 gradova Hrvatske, a od toga je nekoliko u Slavoniji gdje su, kako kaže Joško Piteša, Country Menager operation za Hrvatsku, naišli na najbolji odaziv kupaca. Svake godine Stop Shop osvane u nekom novom gradu pa će tako ove i naredne godine biti otvoreni u Ivancu i Novoj Gradišci, potom u Samoboru, Kninu i Sinju, Bjelovaru i Kutini. Plan je do kraja 2028. godine otvoriti ukupno 28 objekata diljem Hrvatske. U svemu ih prati 60 stabilnih zakupaca prodajnih prostora koji su na hrvatskom tržištu iznimno konkuretni i kupcima prihvatljivi.

U njima možete pronaći široku lepezu proizvoda – od odjeće, obuće, kućnih potrepština, namještaja, proizvoda za djecu i kućne ljubimce, a svaki ima i ugostiteljski kutak za opuštanje.

Svaki novootvoreni Stop Shop rezultat je promišljenih poslovnih ulaganja, vrijednosti od 10 do 15 milijuna eura jer se gotovo svaki od njih razvija po sistemu 'od livade, do uporabne dozvole', što je investitorima dodatni izazov. Činjenica da su do sada otvarali po pet takvih objekata godišnje, govori da su oborili svake rekorde u trgovinskoj ekspanziji.

Kako bi obilježili dvogodišnjicu poslovanja u Vinkovcima, gdje su najveći prodajni park u gradu, upriličili su prigodni uskršnji domjenak za partnere i novinare.

"Uskoro će se postojećim brendovima pridružiti i neki novi, čime ćemo proširiti ovu ponudu i postati, vjerujemo, još interesantniji našim kupcima. Također ćemo dograditi postojeći prodajni park. Za sada nećemo otkriti koji su to brendovi; neka to bude iznenađenje" rekao je tom prilikom Piteša dodajući kako je centar u Vinkovcima do sada najveći jer ima preko 10 tisuća kvadrata, a i iznimno je prihvaćen kod Vinkovčana.

U Stop Shopu kažu da su tržišni lider u prodaji trenutno te da imaju zaposlenih oko 1700 ljudi, mahom žena koje su na tim radnim mjestima našle poslovnu sigurnost.

Ovaj lanac parkova prisutan je i na tržištu u Srbiji i Sloveniji i posebno su ponosni na činjenicu da dolaze u sredine koje nisu toliko razvijene pa centri u tim mjestima daju dodatnu kvalitetu života i gospodarstva

