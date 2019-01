Slavoncu 4 godine zatvora jer je zlostavljao curice na 'Fejsu'

Četiri godine zatvora i pet godina zabrane korištenja internetom nakon što iziđe - pravomoćna je presuda 40-godišnjem Slavoncu koji je osuđen zbog zlostavljanja djevojčica na Facebooku te dječje pornografije.

Drugostupanjski Županijski sud u Zagrebu tako je u potpunosti potvrdio nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Osijeku iz listopada 2016. godine, piše Glas Slavonije.

Podsjetimo, internetskog predatora teretilo se za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece za pornografiju tijekom 2013. i 2014. godine te povredu privatnosti djeteta. Tijekom postupka, tada 37-godišnjak, krivnju je priznao. Kako je utvrđeno tijekom postupka, na Facebooku je proganjao pet djevojčica u dobi od 9 do 14 godina, a do njih je došao praveći lažne profile, pretvarajući se da je dijete njihove dobi. Kada bi ga djevojčice “odprijateljile”, da bi im se osvetio, uzimao bi njihove fotografije s društvene mreže i fotomontirao ih, pišući uz njih uvredljive sadržaje.

Putem odvjetnice 40-godišnjak se žalio na presudu osječkog suda.

- Pobijajući odluku o kazni, žalitelj ističe da prvostupanjski sud nije dovoljno cijenio olakotne okolnosti na strani optuženika te da bi se i blažom kaznom od izrečene ostvarila svrha kažnjavanja. Međutim, imajući na umu okolnosti koje je utvrdio prvostupanjski sud na strani optuženika te činjenicu da je već osuđen presudom od 24. svibnja 2016. na kaznu zatvora od jedne godine i uz primjenu uvjetne osude s rokom provjeravanja od tri godine, te da mu je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja koja je postala pravomoćna 11. lipnja 2016., a da je osuđen zbog istog kaznenog djela, osnovano je prvostupanjski sud utvrdio kao otegotnu okolnost da je optuženik pokazao posebnu upornost i perfidnost prema počinjenju kaznenih djela - navodi u pravomoćnoj presudi Županijski sud u Zagrebu.

S obzirom na to da internetski predator nije odustao od proganjanja djece putem “mreže”, sud mu je odredio zabranu korištenja interneta na pet godina. Za provođenje ove mjere sud je odredio Hrvatsku agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM). Naime, sud je smatrao da postoji ozbiljna i realna opasnost da će 40-godišnjak zloupotrijebiti internet da bi počinio ista, ili slična kaznena djela za koja je već osuđivan. Sudska vještakinja psihijatrijske struke navela je u svom nalazu i mišljenje da postoji opasnost da će on ubuduće činiti nova kaznena djela, s obzirom na njegovu smanjenu ubrojivost, lakšu mentalnu retardaciju i činjenicu da je emocionalno nestabilna ličnost. Za vrijeme sudskog postupka dva puta je psihijatrijski vještačen, i iako je utvrđeno da ima lakšu mentalnu retardaciju, psihijatri su smatrali da je znao što radi dok je proganjao djevojčice iz susjedstva te da je bio ubrojiv.

Četrdesetogodišnjak je mijenjao fotografije na kojima su djevojčice tako što je na njih fotomontirao naga tijela različite djece koje je pronašao na internetu. Djevojčicama je na njihovim Facebook profilima šminkao usne i oči, na fotografije im stavljao grudnjake, bojao im lice kao rumenilom i slično. U obrani na Općinskom sudu u Osijeku istaknuo je da se zbog njegovog izgleda u djetinjstvu s njim nitko nije htio družiti, pa se time pravdao.

Na svom Facebooku predstavljao se kao djevojčica. Fotografije djece, pa čak i bebe, pronašao je na Facebooku. Za prijatelje je tražio samo djecu, jer bi ga starije osobe vrlo brzo razotkrile. Unatoč svemu tvrdio je da ga djeca seksualno ne uzbuđuju, ali je ipak imao znatan broj slika nage djece u računalu. Nisu mu “meta” bile samo djevojčice, nego je slao zahtjeve za prijateljstvo i dječacima, no to su uglavnom bila braća djevojčica koje su ga “obrisale”.

U početku svoje obrane kazao je da nije znao od kuda su djevojčice s kojima se dopisuje, no mislio je da bi se mogao naći s nekom od njih na kavi, pa da je zagrli i slično. Kasnije je pak promijenio taj dio obrane govoreći da se s njima nije planirao naći. No izjava da nije znao od kuda su djevojčice nije baš uvjerljiva, jer su svih pet iz njegovog mjesta. Osim maloljetnih osoba vrijeđao je i nekoliko odraslih žena. Vrijeđanje je počelo kada mu ne bi odgovarale na poruke.

Hrvati su ove godine platili milijun kuna hakerima

Ova priča samo je dio puno šireg problema s kojim se susreću Hrvati na internetu. Svake godine raste broje onih kojima je netko upao u mail, Facebook, Instagram i ostale profile koje koriste. Prema riječima jednog cyber-stručnjaka, koji je zbog posla želio ostati anoniman, cifre koje Hrvati uplaćuju sve su više.

- Prema mojim procjenama, Hrvati su samo tijekom 2017. hakerima uplatili novca u protuvrijednosti 600.000 kuna. Ta cifra je lani narasla na milijun kuna - kaže stručnjak. Dodaje da je većina hakera u inozemstvu, a najviše ucjenjivača ima u Velikoj Britaniji te u Obali Bjelokosti.

- Takvi imaju oko 2000 žrtava dnevno. Pošalju vam mail, a vi ako odgovorite ili ne odgovorite, oni brišu sve podatke kako ih se kasnije ne bi moglo povezati s ucjenama. Moj savjet je da im ne plaćate i odmah blokirajte svaku komunikaciju s njima - pojašnjava stručnjak.

Hakere je teško otkriti

Iako iz policije nisu odgovorili koliko je točno porast prijevara na internetu, nedavno su i sami održali konferenciju u Zagrebu na temu sigurnosti na internetu. U sustav obrane protiv hakera uključile su se banke, ali i europska policija Europol.

- Zbog načina počinjenja i činjenice da su počinitelji najčešće izvan Hrvatske najbolja zaštita je prevencija, odnosno da građani ne nasjedaju na ponude koje zvuče predobro da bi bile istinite jer u najvećem broju slučajeva one to i jesu. Počinitelji pokušavaju na brojne načine doći do osobnih podataka građana kako bi ih kasnije zlouporabili radi stjecanja određene koristi ili ih navode na plaćanje određenih sredstava do kojih je kasnije vrlo teško doći - izjavio je policijski službenik za prevenciju Ivo Jakić na konferenciji MUP-a o prevarama na internetu.

Kontrolirajte što se sve vidi na Facebooku

Facebook ima jako puno podataka o vama i koristi ih da bi vam kvalitetnije servirali oglase. Jedan od primjera je i broj telefona. Možete ga ukloniti s Facebooka tako što ćete u aplikaciji odabrati opciju Settings & Privacy (Postavke i privatnost). Odaberete Settings i zatim Personal information (Osobne informacije).

Tamo su navedeni podaci poput imena, e-mail adrese i broja telefona. Kliknete na opciju Remove (Ukloni) na polju gdje je naveden broj telefona. Nakon toga ćete morati ponovno odabrati Remove Phone (Ukloni broj telefona) kako biste potvrdili izmjenu.