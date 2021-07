Snažno olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i tučom tijekom vikenda je uništavalo dio po dio Slavonije i Baranje. Samo je u subotu poslije podne u kratkom vremenu palo preko 90 litara kiše po četvornom metru što je na teren 'izvuklo' sve raspoložive službe spašavanja i zaštite od poplave u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Osim što je poplavilo velik broj domova koji se nalaze u niskim dijelovima ili podrumima, cesta kojima su tekli potoci vode i nisu bile prohodne, podvožnjaka koji su poplavili tolikom brzinom da su pojedince zaglavljene u automobilima morali spašavati slučajni prolaznici, u velikoj mjeri uništeni su i brojni poljoprivredni usjevi. Na području samog Istoka Slavonije, dijelove oko Iloka, Mohova, Šarengrada i Opatovca u nedjelju je pogodila snažna tuča praćena olujnim vjetrom koji je uništio i polegao gotovo sve parcele zasađene već sazrelim kukuruzom i suncokretom.

Fotografije kilometara polegnutih usjeva izgledaju zastrašujuće, a poljoprivrednici su očajni jer, onaj tko je i osigurao svoje nasade od tuče i poplave, ipak će na kraju ostati bez naknade jer ta vrsta osiguranja ne pokriva polegnuća. Osječki su vatrogasci imali na desetke intervencija tijekom vikenda; izvlačili su jedno vozilo iz kanala, pomagali su raskrčivanju urušenog krova, na više su lokacija uklanjali urušeno drveće i granje i imali puno intervencija ispumpavanja domova.

"U samo pola sata u našem se podrumskom stanu stvorilo 40-tak centimetara vode. Kiša se samo slijevala i plavila sve što imamo. U pomoć su nam priskočili susjedi pa smo kantama i krpama pokušavali svu tu vodu ukloniti iz stana no, uzalud. Uništen mi je sav namještaj, perilica, frižider. Tek sam drugi dan od poznanika uspjela nabaviti sušilicu prostora ali ne znam koliko će to pomoći" očajna je Sandra iz Osijeka. Ogromne količine kiše oštetile su i velik broj prodajnih kućica na osječkoj tržnici kao i unutarne prostore tržnice.

"Kada sam ujutro došla na posao imala sam što vidjeti. Propao je cijeli strop radnje koji je od rigipsa no, iznad njega nalazi se dva sloja lima pa mi nije jasno kako je kiša mogla doprijeti unutra. Polomljeno mi je svo cvijeće, police i sve što je bilo unutra. Isto tako su prošli i ostali trgovci koji imaju prodajne kućice s odjećom i obućom. Iz Uprave tržnica poslali su nam dopis da prijavimo svu štetu i da ćemo biti obeštećeni no, dok se to ne dogodi ja ne znam gdje ću raditi", očajna je Osječanka Danijela Drenić koja na tržnici ima svoju prodajnu kućicu i cvjećarnu u najmu.